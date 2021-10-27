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地中海暖化 赤蠵龜「北漂」較冷海域

中央社 / 安卡拉27日專電

由於地中海暖化，每隔2、3年回到土耳其南部和西南部海岸築巢產卵的赤蠵龜，其季節性棲息地有往水溫較低海域北移的趨勢。氣候變遷也造成外來物種入侵地中海。

土耳其環境和城巿規劃部次長比爾頗納爾（MehmetEmin Birpinar）告訴國營安納杜魯新聞社（AnadoluAgency）：「被叫做圖芭（Tuba）的海龜兩年前安裝追蹤設備後野放，現在到了亞得里亞海（AdriaticSea），但是牠通常不會往北游那麼遠。」

比爾頗納爾指出，過去兩年對20隻赤蠵龜安裝追蹤設備，其中有一些來到土耳其西北的恰納卡萊（Canakkale）海域活動，而那也是牠們在正常情況下不會前往的區域。

「因此，我們認為牠們是前往較冷海域，這顯示地中海暖化。全球暖化導致水溫升高。」他說：「如果我們無法阻止這樣的暖化，那麼其他物種將會入侵，開始毀滅原有物種。」

比爾頗納爾強調，地中海已經出現來自紅海的河魨，牠們捕食當地原生物種，這些動物的活動反映水溫升高的現象。

赤蠵龜被列入國際自然保育聯盟瀕危物種紅色名錄（IUCN Red List）。地中海區母龜數量約2000隻，推斷公龜數量相當。據土耳其文化旅遊部Go TurkeyTourism網站介紹，土耳其地中海岸有20幾處產卵棲地，每個巢穴於產卵季期間有50至150顆龜卵，但是孵化約兩個月後破殼而出的幼龜存活率僅1/1000。

每年5月到8月是赤蠵龜產卵季。「自由日報」（Hurriyet Daily News）報導，今年據信約有50萬隻幼龜從土耳其海岸進入海中，但是絕大部分遭到其他生物捕食。

土耳其 地中海 暖化

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