影／14歲少女推坐輪椅哥哥組隊參加越野賽 背後原因有洋蔥

親情可以克服很多障礙。美國威斯康辛州1名14歲女生和腦癱行動不便的哥哥感情要好，她知道哥哥喜愛跑步的感覺，在參加當地一場高中越野賽時，選擇推着哥哥雙人成行，最終克服困難順利完成賽事。雖然大會不視他們作正式參賽選手，但女生一路上呼喊哥哥的名字，希望忘卻身上疲勞，讓哥哥更享受比賽。事件令網友淚崩，大讚這個妹妹沒有拋棄兄長，就算他們不可能獲得獎牌，「但有顆金色的心」。

美國威斯康辛州西塞勒姆一場高中越野賽出現罕見一幕，平日是單人賽的越野賽出現2人組。來自奇佩瓦瀑布高中的14歲女生蘇珊（Susan Bergeman）參加越野賽時帶上了15歲哥哥傑弗里（Jeffrey ），他需要坐輪椅。傑弗里22個月大時突然心臟驟停，令他大腦缺氧20分鐘，出現嚴重的腦損傷及腦癱症狀，自此行動不便，當時蘇珊只有1歲。

他們的媽媽謝斯（Jess）說，他們一起成長，關係一直很親密，蘇珊從不會用異樣目光看待哥哥。蘇珊受訪時稱，她知道哥哥喜歡跑步，「我認為一起跑可以更親近哥哥」。由於傑弗里的身體無法參與運動，蘇珊想用團隊方式和哥哥一起參賽。

蘇珊說哥哥很喜歡跑步，兄妹2人關係一直很好。（kare11新聞截圖）

父母都是長跑運動員，試過推住傑弗里跑步，蘇珊也有同樣想法。然而，蘇珊要推哥哥參賽有不少困難地方，包括哥哥連輪椅的重量比她體重更重，而且賽季的練習和比賽都要在不平坦的草地上進行。母親聽聞她想法時，覺得這樣參賽對孩子來說太困難，勸她還是獨自參賽。學校教練也承認感到擔憂，「我很擔心，我們都很擔心」，在該州未試過有學生這樣做。

謝斯憶述勸告女兒時，她的眼神就像這不是一條選擇題，而是她已經決定了和哥哥一起跑，「我為她感到驕傲」，當時唯一不擔心的只有蘇珊本人。越野賽會出現陡峭道路和小山丘，比賽當天蘇珊不停呼喊哥哥，「傑弗里，你在哪，我現在需要你」，當然傑弗里答不出，蘇珊這樣叫是要感受哥哥和她在一起，讓她有力量爬上山，也可以忘卻身體疲勞，希望哥哥更享受比賽。

比賽過程中，在場觀眾不停為他們打氣，「每個人的尖叫和歡呼聲都令我腎上腺素飆升」。完賽後蘇珊伸手摸摸哥哥，上氣不接下氣，彎下腰恭賀哥哥，說：「做得好，哥哥。」不過，威斯康辛州聯校體育協會只同意蘇珊和傑弗里一同參賽，但不視作正式參賽者，比賽時間不會被大會記錄。

學校教練和父母都想會方容許他們正式比賽，並提倡高中賽事可以增設雙人組，讓更多身體殘障人士和健全跑者一同比賽。兄妹2人最終花了34分鐘完成比賽，雖然無獎牌，但賽後同校隊友一起為兄妹2人歡呼。蘇珊認為，兄弟姊妹的關係比任何關係都要來得牢固。

蘇珊推着哥哥的畫面令網友動容，佩服她沒有拋下自己的哥哥，「多麼棒的妹妹」、「她的父母一定為孩子感到驕傲」。雖然這樣參賽不可能獲得獎牌，金牌更是不用想，但網友認為她「有一顆金色的心」。

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文章授權轉載自《香港01》