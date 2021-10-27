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祖克柏妻曝育兒經：跟先生分值「早晚班」 女兒3歲學寫程式

聯合新聞網 / 綜合報導
祖克柏夫妻一人負責白天育兒、一人睡前育兒。圖／取自instagram
祖克柏夫妻一人負責白天育兒、一人睡前育兒。圖／取自instagram

臉書創辦人祖克柏的妻子普莉希拉·陳（Priscilla Chan）日前受訪暢談育兒經。

普莉希拉·陳說她和祖克柏輪值「早晚班」，早上由她帶4歲、5歲的女兒，晚上則由祖克柏負責女兒的「睡前儀式」，內容包括念床前故事給她們聽，以及教她們寫程式。普莉希拉·陳透露，祖克柏從二女兒3歲起就建立這樣的育兒模式。

普莉希拉·陳指出他們將2個女兒當作猶太人撫養，並適時融入中國文化元素，好比祖克柏睡前會用中文念猶太祈禱文給女兒聽。

普莉希拉·陳精通中文和粵語，她雖然試著教女兒這些語言，女兒仍無法無障礙地使用多種語言，但她和祖克柏盡力提供她們「多元文化」的環境。

普莉希拉·陳訪談中還提到，她確實發現臉書加深了種族仇恨，祖克柏和團隊正努力解決這些種族主義問題。她補充說社會應該共同思考種族主義的問題。

祖克柏 猶太 語言 臉書

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