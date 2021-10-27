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日本冬季供電10年來最嚴峻 7地區備轉率估僅逾3%

中央社 / 東京27日綜合外電報導

日本今年冬季供電拉警報，經濟產業省預估全境有7個區域的電力備轉容量率僅約3%多，是10年來最嚴峻的狀況，呼籲家庭與企業盡量節電。

日本放送協會（NHK）報導，經產省26日在專家會議上出示冬季供電的預估數據。

明年2月若是在嚴冬的狀況下，東京電力公司供電區域的備轉容量率僅3.1%，中部、關西、九州等6個地區的備轉容量率約為3.9%，供電相當緊繃。

報導指出，全國有7個區域的備轉容量率僅3%多，是近10年來最嚴峻的狀況；另外東北地區的備轉容量率估為4.4%、北海道7%、沖繩33.8%。

經產省表示，屆時若發電廠出狀況與液化天然氣（Liquefied Natural Gas, LNG）等燃料不足，恐將導致電力供需失衡，呼籲家庭與企業盡量節電，並要求電力公司徹底做好發電設備的維護管理，確保燃料庫存。

報導指出，冬季恐會供電吃緊的背景，是火力發電廠發電量減少；因為近年擴大使用太陽能發電等再生能源，電力公司為保持供需平衡，將再生能源發電量增加的白天等時段降低火力發電運轉率，使得獲利惡化，電力公司便陸續將老舊的火力發電廠逐步停機。

各家電力公司現在採取錯開發電設備的維修時期等方式，盡力確保發電量。

經濟產業大臣萩生田光一說，今年冬天會盡量確保安定供電，但預估情況相當嚴峻，將會監管電力公司的燃料、公開調度燃料等，合作因應供電。

另外，對於近期原油價格高漲，萩生田說，他25日晚間與阿拉伯聯合大公國的能源部長通電話，敦促增產石油，以維持市場穩定，對方也表示理解日本的立場，有共識將緊密合作。

日本 再生能源

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