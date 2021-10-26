19歲男表白女同學被拒不回LINE 狠殺對方父母放火燒全家

日本山梨縣最近發生轟動全國的放火殺人慘劇，19歲少年在深夜闖入民居，用利刀桶死一對50多歲的夫婦後縱火燒屋，屋內兩名女兒遇襲後受輕傷，從2樓露台成功逃脫。疑犯事後向警方自首，調查後發現原來他是遇害夫婦的長女同學，而且一直單戀著對方，最近他向女生示愛後被拒絕，更發現LINE被已讀不回，於是怒火中燒決定犯案。

根據日本新聞網「ANN NEWS」報導，10月12日深夜時分，山梨縣甲府市一處民居突然發生火警，整間獨立屋被大火包圍至嚴重燒毀，有目擊者表示事發當時傳出女生慘叫聲呼喊「不要啊」。警方和消防員到場後，發現屋內有兩具被燒焦的屍體，證實是55歲屋主井上盛司和他的妻子，他們的兩名女兒則成功從2樓露台逃出，避過一劫。

不過警方調查後發現這並非單純火災，死者夫婦的二女兒報稱，當晚她本來在2樓睡覺，但突然聽到下面有嘈吵的爭執聲，下樓時驚見一名陌生男子闖進家中，還出手打她的頭部。她趕緊回2樓房間並帶著姐姐從露台逃脫，她們在報案途中才發現家裡被縱火，已經來不及將父母救出。

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文章授權轉載自《香港01》