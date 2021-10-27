8歲女童介紹槍枝頻道圈粉逾16萬 父讚：她是大家的榜樣

美國賓州8歲女孩芙萊（Autumn Fry）在YouTube頻道上介紹美國各地射擊場，並親自示範使用槍或火焰噴射器，至今已圈粉逾16萬。她的父親蘭迪（Randy）誇她是「了不起的榜樣」。

蘭迪在芙萊很小的時候就開始傳授她槍械知識，一年前蘭迪教她槍支使用安全，並開設了YouTube頻道。蘭迪表示：「兒童代表美國槍支的未來，而芙萊是我們未來了不起的榜樣。」

芙萊最熱門的影片吸引超過200萬觀看人次，卻招來不少負面評論。網友紛紛指出：「叫一個小孩做這些事太瘋狂了」、「有些人認為這沒問題。但我能想到其他對孩子來說更健康的事情。」

不過有網友反擊：「從小教孩子自保、免於侵害並不瘋狂」、「這只是一種技能，她表現得很好。這比成天坐在iPad前吃垃圾食品好多了。」

美國部分州法律規定，成人若在兒童可能接觸到的地方存放或保留槍支是違法行為，但聯邦法律並未明文規定。