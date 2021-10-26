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開飛機把屍體丟海裡 醫師在殺妻近40年後終於認罪

聯合新聞網 / 綜合報導
醫師(右)在殺妻(左)近40年後，終於坦承犯案。圖／取自abcnews
醫師(右)在殺妻(左)近40年後，終於坦承犯案。圖／取自abcnews

美國整形外科醫生比倫鮑姆（Robert Bierenbaum）2000年因謀殺妻子而被定罪，但他始終自稱無罪。去年12月比倫鮑姆終於在聽證會上坦承殺妻。他被判處20年徒刑，11月將舉行下一場聽證會。

比倫鮑姆妻子卡茨（Gail Katz）1985年失踪後就一直下落不明。比倫鮑姆說：「我希望她停止對我大吼大叫，不知如何處理自己的憤怒便勒死她。」比倫鮑姆殺了卡茨後就開著飛機到海面上，向下扔屍體。

檢察官比伯（Dan Bibb）震驚表示：「我當時想，『天哪，你在開玩笑嗎？』我一直以為他坦承犯罪的那一天永遠不會來。」

卡茲的姊姊憶起他們夫妻關係交惡始末，提到有次卡茲在陽台上吸煙，比倫鮑姆勒住她使她窒息並失去知覺，所幸卡茲大難不死，她事後報警但警方沒有任何積極動作。

卡茲的姊姊表示：「如果發生在2021年……比倫鮑姆會立即被戴上手銬，但在1983年，沒有任何對應的措施。」

卡茲1985年7月7日失踪後，她的姊姊就認為比倫鮑姆肯定是元凶：「她當時沒在我或父母身邊，那一刻我就知道妹妹已經死了。只有一個人會殺她，那就是比倫鮑姆，沒有其他嫌疑人。」

美國 檢察官

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