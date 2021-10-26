午睡被女兒叫醒 印度媽媽驚見9歲兒離奇吊死鞦韆上

子女身亡是為人父母最大的夢魘，更可怕的是一覺醒來惡夢成真。印度孟買近日發生1宗死亡案件，1名母親在家中午睡，醒來後發現兒子被吊在家中的鞦韆上，慌忙將其解下送醫，可惜已回天乏術。

綜合外媒報道，事發於上周六（23日）下午5時左右，1名三孩之母在家中午睡，其丈夫則外出工作。其間女兒慌忙喚醒媽媽，指9歲的哥哥亞加（Ismail Aagha）被吊在家中的鞦韆上。

媽媽立即前往查看，發現亞加整個人被纏在鞦韆上，反應全無。雖然亞加立即被送往醫院，但最終仍告死亡。

報道指這家人住在2層高的房子中，事發時女兒在樓下玩耍，一上樓就目睹哥哥吊在家鞦韆上。男童初步判定為窒息死亡，列意外死亡案件，但確實死因和案情仍待調查。

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文章授權轉載自《香港01》