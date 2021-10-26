飛機雲有害！航空氣候影響大 改變路線減排碳

調整飛機航行高度，就能避免生成對全球暖化有害的飛機雲！德國美因茨大學研究發現，飛機雲在夜間會產生強烈的增溫作用，在相同旅程下，每位飛機航班乘客的產生碳排量，是火車乘客的六倍，因此專家認為，航空業可透過調整航線高度、避開容易形成飛機雲的低溫區，以降低航行過程中造成的碳排量，也可並透過取消短程航班來降低較不必要的碳排。

航空助長暖化

時代雜誌指出，航空業佔全球二氧化碳排放量的 2.5%，若考慮到氮氧化物等其他溫室氣體排放造成的影響，航空業對全球暖化的影響幅度將更加可觀。此外，飛行過程中的產生的凝結尾（俗稱飛機雲）也會對全球暖化造成負面影響。

BBC報導指出，凝結尾加劇了全球變暖的影響，其產生的效應可能佔航空業對整體氣候影響的一半以上 (57%)，白天短暫在空中停留的飛機雲會因為輻射作用，產生非常薄弱的冷卻效果，而夜間則將地球的熱量大量保留、回饋到地表，且飛機雲的存在時間也因為高空低溫而延長，造成更大程度的增溫效果。

搭乘火車取代飛機

因此，眾多環保人士因此呼籲大眾用火車旅行取代航空班機，避免產生過量的碳排，並取消短程航班。但在長途旅行中，火車的費用往往比搭飛機還要來得昂貴，且美國環境研究組織國際清潔運輸委員會的航空專家 Sola Zheng 表示，除非每噸二氧化碳排放的劑格上漲到 300 美元以上（目前的 6 倍）、讓票價上漲至少 10%，否則消費者需求不太可能減少。

至於短程航班部分，總部位於英國的「改善交通運動」呼籲停止英國境內的所有飛機旅行；法國議會則在 4 月已投票通過禁止短途國內航班，以可在更短時間內完成交通過程的鐵路為替代方案，而德國綠黨正

在尋求類似的改善措施。

此外，倫敦帝國理工學院交通和環境講師斯特勒建議，只要改變不到 2% 的航班的高度、避開一些寒冷潮濕的大氣區域，就能避免凝結尾、將軌跡相關的氣候變化減少 59%。德國美因茨大學雲物理系主任福格特更透過研究證實，只要非常少數的航班調整，就能減少八成的凝結尾，目前漢莎航空與空中巴士已表示對相關調整的興趣。

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