空氣污染有解方？氣象學家發現「雷暴」能淨化空氣

科學期刊Science日前發表的研究指出，雷暴（Thunderstorm，意指產生閃電及雷聲的自然氣象）能清除空氣中的污染物。

Science提到，雷暴會產生大量「氧化自由基」分子，能分解大氣中一氧化碳和甲烷等這些會導致全球暖化且破壞臭氧層的污染物。

甲烷通常因為植物腐爛而產生，但石油天然氣和農業開發也會釋放甲烷。而工業和野火則會產生一氧化碳和其他污染性碳氫化合物。

陽光會驅動大氣產生「自由基」的分子。這些分子容易與其他分子發生反應，並結合污染物形成無害化合物，會附著在水中，最後會變成雨水洗去大氣塵埃。

研究領導者、賓州州立大學（The Pennsylvania State University）氣象學教授布魯恩（William Brune）預估，淨化自由基的大氣超過10%由雷暴產生。

地球暖化可能會造成變化。一些氣候變化模式顯示雷暴活動增加，可能在未來淨化更多大氣。但其他氣候模式又指出，閃電可能沒有那麼多，但會更加強烈，也會影響淨化結果。無論是哪種結果，這項新研究證實雷暴確實能淨化大氣，要如何運用雷暴改變環境將是重要課題。