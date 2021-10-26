快訊

真子公主成婚！正式脫離皇室、下午召開記者會

事故頻傳！台石化三廠有兩廠出過事 議員促停工檢測

聽新聞
test
0:00 / 0:00

距離2800萬光年！科學家發現銀河系外第一個行星的跡象

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
泰晤士報26日報導，科學家相信他們可能已發現銀河系以外的第一個已知行星。這一個「可能行星候選者」據估計大小約如土星，位於2800萬光年遠的渦狀星系（Whirlpool Galaxy）。路透
泰晤士報26日報導，科學家相信他們可能已發現銀河系以外的第一個已知行星。這一個「可能行星候選者」據估計大小約如土星，位於2800萬光年遠的渦狀星系（Whirlpool Galaxy）。路透

泰晤士報26日報導，科學家相信他們可能已發現銀河系（Milky Way）以外的第一個已知行星。

這一個「可能行星候選者」據估計大小約如土星，位於2800萬光年遠、又被稱為渦狀星系（Whirlpool Galaxy）的梅西耶51a（Messier 51a）螺旋星系。

據報導，研究團隊利用美國航太總署（NASA）的太空望遠鏡「錢卓X光觀測衛星」（Chandra X-ray Observatory）發現此一可能新行星「M51-1」的訊號，並在《自然天文學》（Nature Astronomy）期刊刊登的「X光凌日法」（X-ray transit）研究論文正式加以發表。

報導指出，「系外行星」是一個存在於我們自己太陽系之外的行星，但迄今已被發現的其他系外行星則幾乎全部都在距離地球3千光年的範圍內。發現「M51-1」的研究團隊表示，「這一個『系外行星』（Exoplanet）將比科學家已在我們銀河系發現的任何成千上萬其他行星要遠的多」。

領導研究的狄史蒂法諾博士（Rosanne Di Stefano）則表示，「藉由在X光波長尋找行星候選者，我們正試著打開一個尋找其他世界的全新領域」，並稱此一策略讓發現其他銀河的系外行星成為可能。

星系 太陽系 太空

延伸閱讀

唐綺陽星座運勢週報：天蠍感情機會不斷 2星座注意財務狀況

今年最後一次日出前見水星 明下午肉眼可觀賞

NASA發射露西號 探索太陽系形成及木星小行星群

退群組後朱立倫送iPhone 13 徐巧芯開箱：國民黨人事安排超讚

相關新聞

距離2800萬光年！科學家發現銀河系外第一個行星的跡象

泰晤士報26日報導，科學家相信他們可能已發現銀河系（Milky Way）以外的第一個已知行星。

都是小氣鬼 馬斯克、貝佐斯入選「最吝嗇億萬富豪榜」

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）與亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）兩人勢同水火可說是眾所皆知；但有趣的是「小氣程度」兩人又如出一轍。

消失在海的彼端：北韓綁架日本人「拉致問題」謎案

「駭人的北韓特工綁票案，是永遠沒有真相的謎團？」日本從1970年代開始，發生多起國內不明失蹤的人間蒸發事件，證實是由北韓特工暗中進行的綁架行動，在日本被稱為「北朝鮮拉致問題」。目前日本政府已調查認定的受害者共有17人，之中有人幸運歸國、但也有不少人至今生死下落不明。解決綁票問題，是日本政府數十年來亟欲和北韓政府交涉的事項，到現在新任的岸田文雄政權，也都再度提及對一系列綁架案、被害人救援行動的重視。然而北韓方面一口咬定「事件早已解決」，堅決否認問題的態度，讓日本政府和民間援助團體傷透腦筋。

女瞞爸媽2年天天穿套裝「假裝上班」創立市值13億元公司

澳洲華裔女性呂（Jane Lu）隱瞞父母成立了一家市值高達4700萬美元（約合新台幣13億元）的時尚品牌線上公司Showpo。她在成功創業前連續2年「天天穿套裝，假裝去公司上班」。

女調酒師偷錄男客要帶她出場對話 怒斥：上班不是為了接受性騷擾

美國一名女性調酒師蓋凡諾（Kayla Governor）日前值夜班時，一名男客向她提「帶出場」的要求，讓她感覺人身安全受到威脅。

憂「魷魚遊戲」內容太暴力 歐美萬聖節禁止小孩模仿

Netflix南韓影集「魷魚遊戲」紅遍全球，由於萬聖節即將到來，因此不少人在各種變裝活動上，都考慮選擇影劇中的相關服飾作為裝扮。不過這也讓外國人士憂慮，認為扮成魷魚遊戲的樣子，很可能會給兒童帶來負面影響。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。