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憂「魷魚遊戲」內容太暴力 歐美萬聖節禁止小孩模仿

聯合新聞網 / 綜合報導
「魷魚遊戲」在全球爆紅，但也有人擔心內容兒童不宜，禁止在萬聖節裝扮成劇中模樣。
「魷魚遊戲」在全球爆紅，但也有人擔心內容兒童不宜，禁止在萬聖節裝扮成劇中模樣。

Netflix南韓影集「魷魚遊戲」紅遍全球，由於萬聖節即將到來，因此不少人在各種變裝活動上，都考慮選擇影劇中的相關服飾作為裝扮。不過這也讓國外人士憂慮，認為扮成魷魚遊戲的樣子，很可能會給兒童帶來負面影響。

根據韓國媒體「中央日報日文版」報導，位於愛爾蘭都柏林的城堡公園小學（Castle Park Elementary School），近來宣布禁止兒童在萬聖節時，打扮成「魷魚遊戲」登場人物的類似裝扮。校方指出，任何看過魷魚遊戲的觀眾，都能明白此劇內容兒童不宜，在懇談會上，也有許多意見擔心劇中的暴力行為，會對兒童造成不良影響。

在美國紐約州，也已經有三所學校下達了類似的禁止令。一間高中校長還收到家長的陳情書，表示魷魚遊戲的服裝隱含著暴力訊息，不符合學校該有的服裝規定。而要是違反規定的服裝能進入校園，那麼未來就是違禁的玩具、甚至刀槍武器都可能被帶進學校，因此不能坐視不管。

西班牙首都馬德里的某間小學，校方也向各家長們發通知，希望他們能夠確認小孩子有沒有看過魷魚遊戲，模仿劇中的行為，如有則必須給予適切的指導。本劇在當地分級為禁止未滿16歲以下人士觀看，而萬聖節裝扮當然也是禁止。此外，還有許多國家在密切注意兒童是否會因為模仿其中「木槿花開了（123木頭人）」遊戲，進一步產生暴力行為。

魷魚遊戲 萬聖節

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