快訊

真子公主成婚！正式脫離皇室、下午召開記者會

事故頻傳！台石化三廠有兩廠出過事 議員促停工檢測

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女調酒師偷錄男客要帶她出場對話 怒斥：上班不是為了接受性騷擾

聯合新聞網 / 綜合報導
女調酒師遇男客要求帶她出場。圖／取自：ingimage（示意圖，非當事人）
女調酒師遇男客要求帶她出場。圖／取自：ingimage（示意圖，非當事人）

美國一名女性調酒師蓋凡諾（Kayla Governor）日前值夜班時，一名男客向她「帶出場」的要求，讓她感覺人身安全受到威脅，便暗中拿起手機紀錄這段經歷，並上傳社群平台，表示自己到酒吧上班「不是為了接受性騷擾！」

影片中可聽見男客堅持要蓋凡諾陪他回旅館房間，蓋凡諾拒絕後，男客追問原因，蓋凡諾告知：「因為我就是不想。」男客竟說自己在酒吧付了這麼多錢，這是蓋凡諾「能回饋的小事情」。蓋凡諾繼續告訴對方她已有男朋友，且不想和他一起去任何地方。

男客接著調侃蓋凡諾在酒吧裡「圈粉無數」，很多人像「怪咖」一樣盯著她看。但男客自認與這些怪咖不同又可愛，且願意與她交談。

部分網友批評蓋凡諾當下沒打電話求救，反倒將影片上傳社群平台。甚至有人認為這就是女性調酒師的工作日常，要「穿得像蕩婦一樣，再從男客那壓搾小費」。

蓋凡諾反擊：「我上班時不會穿得像蕩婦，即使我真的這麼做，放任男人性騷擾仍不是我的工作，哪會因為他們給小費，就虧欠他們？我不是為了受到性騷擾才來工作，我選擇來工作倒啤酒，這才是我的工作，我須要賺錢。」

許多網友也力挺蓋凡諾表示：「就算穿得比較少，也不代表同意性騷擾」、「她會在當下拍片就是擔心出事了沒人相信她」、「男客是為了酒跟店內服務付小費，調酒師什麼都沒欠他啊」。

@kaylagovernor

Incase anyone was wondering what women have to deal with while bartending… ##fyp ##bartending

♬ original sound - Kayla Governor

性騷擾 美國

延伸閱讀

NFL專欄／WFT內部調查驚動國會？內情恐不單純

女搭捷運手機收到AirDrop傳檔照 打開竟是男性下體照

獨／軍中性騷大幅提升罰則 同時檢討凌虐與暴行犯上罪責

北捷女客驚收AirDrop露鳥照 警逮對座男客

相關新聞

距離2800萬光年！科學家發現銀河系外第一個行星的跡象

泰晤士報26日報導，科學家相信他們可能已發現銀河系（Milky Way）以外的第一個已知行星。

都是小氣鬼 馬斯克、貝佐斯入選「最吝嗇億萬富豪榜」

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）與亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）兩人勢同水火可說是眾所皆知；但有趣的是「小氣程度」兩人又如出一轍。

消失在海的彼端：北韓綁架日本人「拉致問題」謎案

「駭人的北韓特工綁票案，是永遠沒有真相的謎團？」日本從1970年代開始，發生多起國內不明失蹤的人間蒸發事件，證實是由北韓特工暗中進行的綁架行動，在日本被稱為「北朝鮮拉致問題」。目前日本政府已調查認定的受害者共有17人，之中有人幸運歸國、但也有不少人至今生死下落不明。解決綁票問題，是日本政府數十年來亟欲和北韓政府交涉的事項，到現在新任的岸田文雄政權，也都再度提及對一系列綁架案、被害人救援行動的重視。然而北韓方面一口咬定「事件早已解決」，堅決否認問題的態度，讓日本政府和民間援助團體傷透腦筋。

女瞞爸媽2年天天穿套裝「假裝上班」創立市值13億元公司

澳洲華裔女性呂（Jane Lu）隱瞞父母成立了一家市值高達4700萬美元（約合新台幣13億元）的時尚品牌線上公司Showpo。她在成功創業前連續2年「天天穿套裝，假裝去公司上班」。

女調酒師偷錄男客要帶她出場對話 怒斥：上班不是為了接受性騷擾

美國一名女性調酒師蓋凡諾（Kayla Governor）日前值夜班時，一名男客向她提「帶出場」的要求，讓她感覺人身安全受到威脅。

憂「魷魚遊戲」內容太暴力 歐美萬聖節禁止小孩模仿

Netflix南韓影集「魷魚遊戲」紅遍全球，由於萬聖節即將到來，因此不少人在各種變裝活動上，都考慮選擇影劇中的相關服飾作為裝扮。不過這也讓外國人士憂慮，認為扮成魷魚遊戲的樣子，很可能會給兒童帶來負面影響。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。