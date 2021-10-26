女調酒師偷錄男客要帶她出場對話 怒斥：上班不是為了接受性騷擾

美國一名女性調酒師蓋凡諾（Kayla Governor）日前值夜班時，一名男客向她提「帶出場」的要求，讓她感覺人身安全受到威脅，便暗中拿起手機紀錄這段經歷，並上傳社群平台，表示自己到酒吧上班「不是為了接受性騷擾！」

影片中可聽見男客堅持要蓋凡諾陪他回旅館房間，蓋凡諾拒絕後，男客追問原因，蓋凡諾告知：「因為我就是不想。」男客竟說自己在酒吧付了這麼多錢，這是蓋凡諾「能回饋的小事情」。蓋凡諾繼續告訴對方她已有男朋友，且不想和他一起去任何地方。

男客接著調侃蓋凡諾在酒吧裡「圈粉無數」，很多人像「怪咖」一樣盯著她看。但男客自認與這些怪咖不同又可愛，且願意與她交談。

部分網友批評蓋凡諾當下沒打電話求救，反倒將影片上傳社群平台。甚至有人認為這就是女性調酒師的工作日常，要「穿得像蕩婦一樣，再從男客那壓搾小費」。

蓋凡諾反擊：「我上班時不會穿得像蕩婦，即使我真的這麼做，放任男人性騷擾仍不是我的工作，哪會因為他們給小費，就虧欠他們？我不是為了受到性騷擾才來工作，我選擇來工作倒啤酒，這才是我的工作，我須要賺錢。」

許多網友也力挺蓋凡諾表示：「就算穿得比較少，也不代表同意性騷擾」、「她會在當下拍片就是擔心出事了沒人相信她」、「男客是為了酒跟店內服務付小費，調酒師什麼都沒欠他啊」。