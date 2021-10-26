單車騎士被汽車「不小心」來回輾壓3次後死亡 駕駛辯：沒意識到是人

美國日裔62歲男性渡邊（Warren Yoshio Watanabe）上月20日被一輛汽車「不小心」輾壓3次後死亡。

意外發生前渡邊在猶他州騎單車，一輛車駛出停車場撞倒他，汽車駕駛雖然意識到她撞到東西，但她並沒有下車查看反而繼續「向前開」，再次撞到躺在車正前方地上的渡邊，最後竟又倒車3度輾過渡邊，這才知道「自己撞到人」，連忙下車呼叫救護車。

渡邊14根肋骨斷裂、腎臟和肝臟受傷，且無法自主呼吸，他在事發5天後去世。

肇事的77歲的駕駛告訴警方，她不是蓄意開車輾壓受害者，3次壓過受害者完全是意外。

警方發言人表示：「這個事故純屬意外，駕駛沒意識到自己撞到什麼。」附近餐廳的監視器拍到整起事故，餐廳總經理認為，影片中的駕駛似乎全然不知車底下的狀況。