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女瞞爸媽2年天天穿套裝「假裝上班」創立市值13億元公司

聯合新聞網 / 綜合報導
女(左)辭去會計工作，成功創立市值13億元公司。圖／取自instagram
女(左)辭去會計工作，成功創立市值13億元公司。圖／取自instagram

澳洲華裔女性呂（Jane Lu）隱瞞父母成立了一家市值高達4700萬美元（約合新台幣13億元）的時尚品牌線上公司Showpo。她在成功創業前連續2年「天天穿套裝，假裝去公司上班」。

呂61歲的母親和67歲父親在她8歲時從中國移民澳洲，在雪梨擔任清潔工。父母從小就對呂寄予厚望，所以當呂想創業時，她很難向父母啟齒自己將辭去會計師事務所的穩定職務，只好穿上套裝、帶著空的筆電包，和媽媽一起搭公車進城「上班」。

呂最初開了一家專賣新銳設計師服飾的快閃店卻宣告失敗，還欠下6萬美元（約合新台幣167萬元）的債。但當她將業務轉移到線上後，業務開始蒸蒸日上。

她一開始為了不讓父母發現她在做生意，還將要賣的服裝藏在垃圾袋裡，但在辭去會計工作2年後，呂終於向父母吐實。

呂透露父母聽聞後感到很震驚：「他們不敢相信我是怎麼做到的，還說家族裡缺乏真正有企業家精神的人。你怎麼知道要冒這個險？」創業成功後的呂還清家中債務，還為父母買車。

呂創立的Showpo在社群平台圈粉百萬人，而現年35歲的呂也已建立家庭，並成為澳洲白手起家的知名女企業家。

澳洲 創業 移民 華裔

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