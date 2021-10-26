女瞞爸媽2年天天穿套裝「假裝上班」創立市值13億元公司
澳洲華裔女性呂（Jane Lu）隱瞞父母成立了一家市值高達4700萬美元（約合新台幣13億元）的時尚品牌線上公司Showpo。她在成功創業前連續2年「天天穿套裝，假裝去公司上班」。
呂61歲的母親和67歲父親在她8歲時從中國移民澳洲，在雪梨擔任清潔工。父母從小就對呂寄予厚望，所以當呂想創業時，她很難向父母啟齒自己將辭去會計師事務所的穩定職務，只好穿上套裝、帶著空的筆電包，和媽媽一起搭公車進城「上班」。
呂最初開了一家專賣新銳設計師服飾的快閃店卻宣告失敗，還欠下6萬美元（約合新台幣167萬元）的債。但當她將業務轉移到線上後，業務開始蒸蒸日上。
她一開始為了不讓父母發現她在做生意，還將要賣的服裝藏在垃圾袋裡，但在辭去會計工作2年後，呂終於向父母吐實。
呂透露父母聽聞後感到很震驚：「他們不敢相信我是怎麼做到的，還說家族裡缺乏真正有企業家精神的人。你怎麼知道要冒這個險？」創業成功後的呂還清家中債務，還為父母買車。
呂創立的Showpo在社群平台圈粉百萬人，而現年35歲的呂也已建立家庭，並成為澳洲白手起家的知名女企業家。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言