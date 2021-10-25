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印度3男童迫6歲女童看AV「重演情節」被拒 用石頭殺人棄屍

香港01 / 撰文：李納德
印度3名男童涉嫌謀殺6歲女童被捕，犯案動機是女童拒絕陪他們看色情片及重演當中情節。（「Nagaon Police」Twitter圖片）
印度3名男童涉嫌謀殺6歲女童被捕，犯案動機是女童拒絕陪他們看色情片及重演當中情節。（「Nagaon Police」Twitter圖片）

印度發生令全國震驚的恐怖謀殺案，死者是6歲女童，而兇手竟然是3名男童！印度阿薩姆邦3名年齡介乎8至11歲的男童看色情片成癮，要求和他們玩耍的6歲女童一起看影片及重演當中情節，女童拒絕後，竟遭3男童用石頭打死，並棄屍於採石場的廁所內。警方調查發現其中1名男童用原本讓他上網上課程的手機瀏覽色情網站，出現嚴重上隱情況後，更廣邀朋友觀看，而他平日還偷看兄嫂父母性交，甚至和姐姐存在不當關係。被捕男童的犯案情節連警方都感十分震驚，形容他們年約10歲已有能力想出陰謀及犯下卑鄙罪行。

印度阿薩姆邦長岡市（Nagaon）卡利亞博爾區（Kaliabor）早前有1名6歲女童被謀殺，疑犯為3個男童，犯案原因竟是女童拒絕陪他們看色情片。警方於接報24小時內公布拘捕涉案的3名男童，當中1人8歲另外2人則11歲，另有2名成年人亦被捕，他們是11歲被告的父母，涉隱瞞證據、拒絕與警方合作。3名男童將送上少年法院受審，現時扣押在懲教所。

事發於本月18日，印媒指3名男童住在遇害女童家附近，當天引誘女童到採石場，強迫她一同看色情片及重演情節，女童拒絕後被他們用石頭打死，然後棄屍到廁所內。其後有經過現場的其他男童在廁所發現女童，便趕去告訴女童的家人，說她昏迷在廁所的地板上。家屬趕去將女童送院，但醫生宣告她已死亡，家屬馬上報警。印媒爆料指3名男童曾試圖性侵女童，警方初時則無交代此情節。

警方在廁所內發現血跡，驗屍官指女童胸部和頭部被石頭重創，但私處沒有受傷跡象，相信未被性侵。該採石場已荒廢一段時間，只有1名看守者和其家人住在附近。警方最初懷疑看守者亦有參與犯案，但他有不在場證據，惟其家中最年幼的11歲小兒子調查後證實涉案。

警方表示，該名被告原本是附近1間英語學校的6年級學生，但他沒有繼續升學，父親給他1部手機來上網上課程，另外2名男童則是附近公立學校的學生。警方調查時甚至發現，這名11歲被告1個月前被揭發和姐姐有不當關係，經調查其手機的瀏覽記錄，發現他經常看色情網站，手機「裝滿」色情片，更廣邀朋友觀看。警方指男童的父母不太懂用智慧型手機，故也不清楚兒子怎樣用手機去看色情片，另外2名男童亦承認他們經常一同看色情片。其中看守者的兒子還坦言常偷看哥哥和嫂子性交，父母性交過程亦有去看。

案發時3名男童與女童一起玩耍，他們色心起叫女童去看色情片，想重演色情片情節，其中1名男童更觸摸女童，但馬上被拒絕，男童們氣得用石頭砸女童的頭，女童哭稱要告訴父母被打的事，男童遂合力將她拖入廁所，再拿一塊石頭砸向她的胸口，當場打死她。經警方盤問後，3名男童已承認謀殺女童。

警方形容男童是過早踏入青春期，更令他們震驚的，他們最初竟想掩飾罪行，如此年幼竟有膽殺死受傷的孩子，認為他們已有能力想出陰謀及犯下卑鄙的罪行。

該市警司Anand Mishra稱正調查是否有更多人涉案，又批評其中1名被告的父親試圖隱瞞事件，慨嘆如果這些孩子有正確的家庭及機構指導，就能挽救4名年輕人的前途。案件令全國感到震驚，有網友指事件反映當地教育系統明顯出錯，雖然3名犯人只是男童，但也不可以輕易放過。

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文章授權轉載自《香港01》

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