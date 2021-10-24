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英國民眾封城期間買毛孩解悶 解封後慘變「流浪犬」遭棄養

香港01 / 撰文： 張子傑
英國民眾經歷漫長的居家生活，不少人在這段時間買入寵物犬解悶，但隨著生活重回正常，這些「毛孩」卻成為負累。圖／法新社
英國民眾經歷漫長的居家生活，不少人在這段時間買入寵物犬解悶，但隨著生活重回正常，這些「毛孩」卻成為負累。圖／法新社

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球蔓延時，多國都紛紛採取封城措施，希望從限制民眾的行動，阻止病毒擴散。其中在英國，當地民眾經歷漫長的居家生活，不少人在這段時間買入寵物犬解悶，但隨著生活重回正常，這些「毛孩」卻成為負累。有拯救動物慈善組織指， 有寵物主人訛稱牠們是流浪犬，將犬隻交由動物組織接收。

《衛報》10月23日報導，一份在今年3月公布的統計顯示，英國民眾在封城期間一共購入超過320萬隻寵物，但在解封後，民眾重回職場。有動物慈善組織發現，很多人因為沒有時間照顧毛孩，因此放棄牠們的情況不斷增加。

有組織估計，在過去數週接收的犬隻中，很多個案都是因為民眾急於嘗試出售寵物套現不果，於是訛稱牠們是在封城期間收養的流浪犬。不過這些毛孩身上都植有晶片，當局可以追蹤到原主人的身份，要求對方領回。惟他們一是聲稱很久以前已經將愛犬出售，或是根本都沒法聯絡。

動物組織認為，許多人在購買這些「疫情時代」寵物前，都沒有作出周詳考慮，導致現在難以負擔飼養費用，再加上牠們的價值隨歲月而減少，結果牠們被多次轉手後，才送到救援組織。

當局指，這些毛孩缺乏訓練等因素，出現行為和健康問題的機會較高，而且欠缺足夠背景資料，影響安排領養進度。

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文章授權轉載自《香港01》

流浪犬 英國

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