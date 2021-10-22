日本大阪醫院錯接水管 廁所水當飲用水喝了近30年
日本大阪一家醫院內，有大樓因誤接水管，長年把廁所水當作一般飲用水使用，情況長達28年。報導指醫院每周均有進行水質測試，目前未發現有害物質會造成損害健康等問題。
日本《產經新聞》報導，大阪大學醫學部附屬醫院的部分大樓，誤將用於廁所的地下水水管，接入用於飲用的飲用水水管。期間，醫院的員工和患者一直誤用廁所水於飲用、洗手、漱口等。
醫院在10月20日公布此一情況，並表示已暫停受影響大樓的飲用水供應。報導指醫院每周均有進行水質測試，目前未發現有害物質會造成損害健康等問題。
報導指醫院在1993年建成，懷疑當年建築時已經出錯，問題持續長達28年。至最近醫院建造新大樓，在建築過程才發現問題。
日本使用淡水作為廁所水，並非如香港使用的鹹水（海水），但因地下水僅會作簡易處置，不會經多重消毒，因此不可直接飲用。地下水一般只作廁所水，及冷氣機使用的冷卻水。
延伸閱讀：
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言