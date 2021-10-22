快訊

詭異！正妹網紅慘死野外 一個月後尋獲涉嫌未婚夫遺體

鋼琴王子李雲迪嫖娼1次4萬4「被捕經過」曝光！

日本大阪醫院錯接水管 廁所水當飲用水喝了近30年

香港01 / 撰文：歐敬洛
圖為大阪大學醫學部附屬醫院（醫院網站）
圖為大阪大學醫學部附屬醫院（醫院網站）

日本大阪一家醫院內，有大樓因誤接水管，長年把廁所水當作一般飲用水使用，情況長達28年。報導指醫院每周均有進行水質測試，目前未發現有害物質會造成損害健康等問題。

日本《產經新聞》報導，大阪大學醫學部附屬醫院的部分大樓，誤將用於廁所的地下水水管，接入用於飲用的飲用水水管。期間，醫院的員工和患者一直誤用廁所水於飲用、洗手、漱口等。

醫院在10月20日公布此一情況，並表示已暫停受影響大樓的飲用水供應。報導指醫院每周均有進行水質測試，目前未發現有害物質會造成損害健康等問題。

報導指醫院在1993年建成，懷疑當年建築時已經出錯，問題持續長達28年。至最近醫院建造新大樓，在建築過程才發現問題。

日本使用淡水作為廁所水，並非如香港使用的鹹水（海水），但因地下水僅會作簡易處置，不會經多重消毒，因此不可直接飲用。地下水一般只作廁所水，及冷氣機使用的冷卻水。

延伸閱讀：

大埔至少十個屋苑廁所水變泥黃色　居民稱不停洗廁所望改善

科大研究：珠江口水域矽藻20年倍增　人類活動增營養成分所致

文章授權轉載自《香港01》

日本 地下水 水質

延伸閱讀

好市多特價品沒貨！他讚熱心店員「跑倉庫拿」 網曝1招更快速

大樓公告「晚上10點以後不能洗澡」網炸鍋：以為新訓中心

麥當勞菜單是鷄不是雞！差別在這件事... 網讚：長知識

妻出差傳「寶貝，我在616等你」秒收回 夫無言：被綠了嗎

相關新聞

日本大阪醫院錯接水管 廁所水當飲用水喝了近30年

日本大阪一家醫院內，有大樓因誤接水管，長年把廁所水當作一般飲用水使用，情況長達28年。報導指醫院每周均有進行水質測試，目前未發現有害物質會造成損害健康等問題。

遭設計拍下裸照 男揮刀割掉好友陰莖搶手機刪照

開玩笑要適可而止，否則可能釀成悲劇！迦納一名男子沖涼時遭好朋友惡整，赤身裸體跑出浴室，更被拍下裸照。男子要求朋友刪除裸照不果，竟揮刀切去好兄弟陰莖，搶手機刪去照片。

法國北部風暴吹襲 逾25萬戶家庭停電

法國北部昨晚歐侯赫（Aurore）風暴來襲造成極大破壞，電力運輸網絡以及電力供應商Enedis表示，今天有超過25萬戶家...

史瓦帝尼軍警鎮壓民眾示威 30名護理師中彈

史瓦帝尼一個護理師工會今天表示，安全部隊使用實彈驅散發起民主抗議的護理師，至少30名護理師中彈

真的吃不飽！日本自衛官多拿餐廳納豆太多次 遭停職10天

日本航空自衛隊那霸基地19日公告，一名3等空佐（約等於少校）因在自衛隊餐廳多次取用超量的納豆與麵包，遭處分停職10天

全球暖化又一苦果 熱危害恐致勞工罹患慢性腎臟病

醫師示警，隨著全球氣溫將在未來幾十年內升高，全球數百萬名勞工可能罹患由熱危害引發的慢性腎臟病。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。