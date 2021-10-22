遭設計拍下裸照 男揮刀割掉好友陰莖搶手機刪照

開玩笑要適可而止，否則可能釀成悲劇！迦納一名男子沖涼時遭好朋友惡整，赤身裸體跑出浴室，更被拍下裸照。男子要求朋友刪除裸照不果，竟揮刀切去好兄弟陰莖，搶手機刪去照片。

英國《每日星報》報道，28歲的迦納男子阿貝庫（James Abeiku）上周六往老友兼同事奎斯（John Kwesi）家，並決定沖個涼。期間，奎斯突然大喊，叫阿貝庫趕快出來。不明就裏之下，阿貝庫慌忙赤身裸體跑出浴室。不料原來是場惡作劇，他被奎斯拍下裸照，下體全入鏡。

儘管阿貝庫多次要求刪除裸照，對方卻不斷拒絕，還揚言拿給女友看。雙方先是口角，繼而動武，爭執期間阿貝庫揮刀切去死黨的陰莖，更用刀刺進他的大腿。其後第一件事是搶來手機，刪除自己的裸照。

目前阿貝庫已經被捕，而警方指受害者情況危殆。

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文章授權轉載自《香港01》