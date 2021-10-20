沙國致力發展旅遊 建首家石油主題公園

首家以石油為主題的樂園開始建設！沙烏地阿拉伯近日宣布在鑽井平台上，啟動首家石油主題樂園計劃，包含餐廳、飯店與極限活動設施等。但沙國也正致力改變依賴石化能源的經濟結構，今年六月新增第二間國家航空公司，試圖創造國際旅遊經濟。

首家石油主題公園

《CNN》報導，全球的能源危機並沒有阻止沙烏地阿拉伯將石油工業作為旅遊景點的靈感。該國已宣布計劃將一個鑽井平台改造成主題公園度假村The Rig，在PIF(沙烏地阿拉伯公共投資資金)的資金挹注下，此處將有10間以上的餐廳與雲霄飛車、跳傘等極限活動。

PIF在聲明中說，這個項目相當獨特，有望吸引來自世界各地的遊客。此計劃被描述為第一個石油平台所啟發的旅遊景點，這個設計突顯沙烏地阿拉伯試圖減少能源依賴的願景，將該國定位為頂級旅遊景點，並實現經濟多元化的目標。

啟動最快雲霄飛車

該處仍在建設當中，將成為位於首都利雅得城市最新的一部分，並將於 2023 年啟動世界上最快的雲霄飛車。

據《半島電視台》報導，沙烏地阿拉伯於六月已宣布發展第二家國家航空公司，與阿聯酋與卡塔爾兩大航空公司競爭天空市場，盼沙烏地阿拉伯能成為中東物流中心。

由於環保意識抬頭，各國逐漸擺脫石化燃料，減少對石油的需求。而石化能源佔了沙烏地阿拉伯GDP的一半，該國認為有必要減少對此商品的依賴，實現經濟多元化。

此計劃由該國領導人薩勒曼所計劃，他承諾，將航線目的地從 80 個增加到 250 個，並增加航空貨運能力，達到每年450萬噸的運貨量能。航空服務的擴張搭配旅遊策略，預計未來三年內為飯店業創造26萬個工作崗位，並開設 38 個新的旅遊景點。

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