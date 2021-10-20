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英推更年期法案 爭取免費荷爾蒙療法

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
英國議員倡議更年期法案落實，爭取女性取得免費的荷爾蒙療法。(Photo by Shutterstock under CC license)
英國議員倡議更年期法案落實，爭取女性取得免費的荷爾蒙療法。(Photo by Shutterstock under CC license)

英國議員強推法案，爭取女性取得免費的荷爾蒙療法，以安渡更年期。在世界更年期日10月18日之前，英國皇室成員已首次公開討論更年期，引發大眾對此議題的關注。研究顯示，85%的受訪女性因為更年期而影響工作生活。為此，英國議員倡議更年期法案落實，讓更多女性得到免費的照護。

更年期議題引關注

女性約莫50歲後，會經歷月經開始停止並失去生育能力的階段。由此時起，女性因為卵巢功能減弱而產生內分泌失調，出現盜汗、健忘與心悸等症狀。每年10月18日為世界更年期日，倡導大眾正視更年期議題，讓該話題不再隱晦，致力於提升更年期人士健康與福祉。

《CNN》報導，威塞克斯伯爵夫人蘇菲早於五月公開討論更年期的問題，並將其形容為「有人把她的大腦取出來了」。這是王室成員第一次公開分享她的月經和更年期經歷，使得英國大眾更加關注更年期議題。

爭取更年期法案

《衛報》報導，倫敦女性於10月聚集在議會廣場，支持更年期法案，要求在英國免費提供荷爾蒙療法(HRT)。 該法案可以幫助成千上萬受更年期困擾的女性獲得治療改善生活。

多年來，HRT療法被錯誤地報導，被認為與乳腺癌與癡呆症有關。過時的科技阻礙女性取得所需的醫療保健。英國更年期協會 (BMS) 則指出，更年期會產生潮熱、盜汗、焦慮與注意力喪失等症狀。協會認為，HRT 是治療更年期症狀最有效的方法，此外還對骨骼和心血管健康有保護作用。

根據調查研究結果指出，85%的受訪女性表示，因為更年期而影響了工作生活，女性自殺率在更年期達到頂峰。有四分之一正經歷更年期症狀的女性考慮離職，其中也包括許多正處於職業頂峰的女性。

《衛報》報導，英國工黨議員哈里斯也亟力推動更年期法案，並得到了數十名議員的跨黨派支持。她說，我們必須找到更好的方式來支持女性渡過更年期，讓她們在更年期能保持優良的表現。【更多精采內容，詳見

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