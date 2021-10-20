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印度男入院摘腎結石慘變割腎死亡 醫院與保險公司互卸責10年才賠償

香港01 / 撰文：李納德
印度1名男子因嚴重背痛及排尿問題求醫，發現生腎結石需做手術摘除，但醫生錯誤地將他的左腎摘除，他在4個月後因併發症身亡。開刀示意圖。圖片來源／ingimage
印度1名男子因嚴重背痛及排尿問題求醫，發現生腎結石需做手術摘除，但醫生錯誤地將他的左腎摘除，他在4個月後因併發症身亡。開刀示意圖。圖片來源／ingimage

醫療疏忽事故一宗都嫌多，而出事後醫院與保險公司互相卸責拖延賠償更加失德！印度傳媒報道，當地1名男子於2011年時因排尿問題求醫，醫生告知他有顆14毫米長的腎結石，要做手術摘除，殊不知醫生在手術時意外切除了他的左腎，事後才告知病人及其家屬，令他們大吃一驚，病人更在手術後4個月死於腎臟併發症。相關部門調查後認為是醫療疏忽，但醫院及保險公司互相推卸賠償責任，雙方爭議足足10年，直至日前才決定由醫院向家屬賠償112.3萬盧比（約新台幣41.5萬元）。

印媒報道，這宗醫療事故發生於2011年，古吉拉特邦名為Vanghroli的村莊裏，男村民Devendrabhai Raval因為嚴重的背痛及排尿問題，到赫達區納迪亞德市的巴拉西諾鎮（Balasinor）的KMG綜合醫院求醫，院方檢查發現他有顆14毫米腎結石，需要做手術摘除，但建議他到設備更完善的醫院。

Raval提出希望在同一間醫院做手術，主診醫生 Shivubhai Patel 同月為他做手術，但竟將Raval的左腎切除。Patel 事後解釋，他認為病人必須切除腎臟，而非單單取出結石，但事前未有告知病人及家屬，他們知道腎臟被摘除後大感驚訝，但Patel 仍強調這是對病人而言最好的做法。

Raval被切走左腎後排尿問題變更嚴重，需轉送到其他醫院，但因病情再惡化而再轉院，最終在手術後4個月，即2012年1月死於腎臟併發症。Raval的遺孀Minaben向納迪亞德的消費者糾紛調解委員會求助，委員會調查後同年已要求醫生、醫院及保險公司向家屬支付112.3萬盧比，作為醫療疏忽的賠償，但未料這筆賠償竟然拖了10年。

事件後來鬧上古吉拉特邦消費者糾紛調解委員會，其中爭議點在於由誰負責賠錢，由於院方有買保險，故認為應由保險公司負責，但保險公司並不同意，故事件交到國家消費者糾紛調解委員會決定。雖然最終裁定應由保險公司賠償，但保險公司質疑事件全屬醫生和醫院疏忽，拒絕承擔責任，更提到手術原本只是取出腎石，患者也僅同意取出腎石，但醫生卻將腎臟切除，故應由醫院賠償。

較早前印度消費者法庭（專門處理與消費者有關的糾紛、衝突、申訴的特殊法庭）裁定，醫院對職員的疏忽有直接或間接責任，而事件起因是醫生疏忽，而且發生於醫生受僱期間，所以僱主也需就過失負責，故院方需向死者家屬賠償該112.3萬盧比。由於這賠償已拖了10年，故醫院要要額外支付2012年起計7.5%的賠償額利息。

事件在網上引起爭議，有人質疑這宗醫療失誤怎可能會發生？，「摘結石變摘腎，他喝醉做手術嗎？」，更有人質疑事件中操刀的醫生為何不需負責？甚至有人質疑他是想趁機摘走病人的腎臟會去賣。然而也有理性網友指，事件的重點其實在於醫生當時是未經患者及家屬同意就自行切除腎臟，認為病人才是最無辜。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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