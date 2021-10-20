因風水師建議與處女「性交轉運」 50歲獸父性侵11歲親生女兒

不少人都對風水玄學有研究，但過分盲信絕非好事。新加坡一名50歲男子2018年到馬來西亞看風水，結果風水師指他將有「血光之災」，需與處女「性交轉運」，並提出收取2000令吉(約新台幣1.3萬元)為其安排。該男子雖然未有接受提議，但卻將魔爪伸向親生女兒。

綜合外媒報道，該男子與妻子及兩名女兒居於政府組屋（類似台灣的社會住宅），2018年10月至12月期間，他多次向在房間睡覺的11歲小女兒伸出狼爪，先是伸手入衣物內非禮，更警告女兒不可告訴別人，之後更趁妻子及大女兒外出時多次性侵小女兒。

小女兒害怕父親報復，又不想令父母離婚，於是選擇沉默。至2019年，小女兒因為成績下滑，更喝酒及吸電子煙，校方介入了解後，終揭發獸父惡行。

男子被捕後認罪，指自己因風水師指自己有「血光之災」，要與處女「性交轉運」，因而犯案。該男子近日被判罪成，需監禁23年，但就因年過50歲而逃過鞭刑。

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文章授權轉載自《香港01》