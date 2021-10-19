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96歲前納粹集中營秘書 坐輪椅出庭 

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上個月自納粹審判前一刻從養老院逃走的前集中營打字員弗奇納（Irmgard Furchner），19日在兩名照護人員陪同下，坐輪椅出席審判。 路透
上個月自納粹審判前一刻從養老院逃走的前集中營打字員弗奇納（Irmgard Furchner），19日在兩名照護人員陪同下，坐輪椅出席審判。 路透

（德國之聲中文網）上個月自納粹審判前一刻從養老院逃走的前集中營打字員弗奇納（Irmgard Furchner），19日在兩名照護人員陪同下，坐著輪椅出席法庭審判。

現年96歲的弗奇納在1939年至1945年間，擔任斯徒特霍夫（Stutthof）集中營指揮官霍普（Paul-Werner Hoppe）的打字員，她被指控協助謀殺了11412名猶太人。

在這段期間，約65000名戰犯與猶太人因飢病，或被送進毒氣室，而葬身於這座位於現今波蘭格但斯克（Gdansk）附近的集中營。

弗奇納今天出庭時以白色口罩與碎花圍巾掩蓋住大半的臉，讓人看不清她實際長相。事實上，弗奇納的審判日應是今年的9月30日，但當天出庭前，她從養老院逃走，數小時後才被警方捕獲。

由於案發期間，弗奇納才18歲，審判由少年法庭進行，且必須她本人在場才能宣告判決。她是最新一名遭定罪犯下納粹大屠殺罪行的9旬老人，由於仍在世的犯罪當事人皆年事已高，檢察官近年抓緊機會，希望能為當年納粹大屠殺受害者，做出公正的判決。

（路透社等）

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