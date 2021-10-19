小艾瑪爾踏上英國 跨歐八國助敘利亞難民

倡議公眾關注敘利亞難童的大型木偶小艾瑪爾將於19日踏上英國！小艾瑪爾從敘利亞出發，橫跨八國，最後將於英國結束旅程，旅途上受到梵蒂岡教皇的歡迎與祝福，卻也受到希臘抗議而被迫繞道。The Walk計劃成員尤蘭達說，這與難民的實際遭遇相似，「總有人歡迎他們，也有人不歡迎他們。」

大木偶倡難民議題

《CNN》報導，有著女童形象，高達3.5公尺的木偶行走於歐洲大陸，一路從敘利亞走向英國，行人的目光都被這偌大的身影所吸引。這是由英國好機會劇場發起的跨國藝術計劃The Walk ，故事藍圖為敘利亞女孩「小艾瑪爾」踏上尋找母親的旅程。小艾瑪爾從今年七月就已經從敘利亞邊界出發，踏上橫跨八國的旅程。

此計劃目標盼透過小艾瑪爾的故事，喚起人們對於敘利亞難民兒童的關心。藝術總監阿米爾表示，該計劃目的是藝術性呈現「產生同情心的時刻」，而非尋求政治上的認同，故沒有試圖描繪兒童所經歷的悲慘狀況，如在車子底盤下旅行、危險的乘船、邊境的嚴格審查等狀況。

希臘驅逐、教廷歡迎

《衛報》報導，小艾瑪爾將於19日穿越英吉利海峽，抵達英國國土。英國將在海岸舉辦合唱表演來迎接她。小艾瑪爾將在英國參觀聖保羅大教堂和倫敦皇家歌劇院，然後在曼徹斯特結束長達8000公里的旅程。

但小艾瑪爾在旅途上並非總是受到歡迎與祝福。在小艾瑪爾來到希臘時，極右翼抗議者在她走過街道時向她扔東西。當地議員投票禁止她訪問東正教修道院村莊，雅典的抗議意使得她不得不改道。

The Walk計劃成員之一尤蘭達說，為了配合敘利亞的背景，在小艾瑪爾身上增加了一些穆斯林元素，但這些元素在某些地方並不受歡迎。她表示，小艾瑪爾一路上發生的事情與難民的實際遭遇相似，「總有人歡迎他們，也有人不歡迎他們。」

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