快訊

一言不合就亮刀！萬華行政中心爆砍人案 警方即時逮人

國道北上新營交流道前兩車相撞翻覆 車頭全毀1駕駛OHCA

聽新聞
test
0:00 / 0:00

普亭招架不住？俄媒控女主播色誘 「伸美腿、舔嘴唇」樣樣來

聯合新聞網 / 綜合報導
美國CNBC主播甘貝兒日前採訪俄羅斯總統普亭時，被俄羅斯媒體批露一直猛伸美腿、舔嘴唇，疑似在色誘。 美聯社
美國CNBC主播甘貝兒日前採訪俄羅斯總統普亭時，被俄羅斯媒體批露一直猛伸美腿、舔嘴唇，疑似在色誘。 美聯社

俄羅斯總統普亭日前出席俄羅斯能源周論壇，接受了美國CNBC主播甘貝兒（Hadley Gamble）專訪，但現場有人員發現，甘貝兒採訪時「暗送秋波」，過程不斷玩弄頭髮、秀出長腿，甚至一直舔嘴唇，電視台主持人也調侃甘貝兒像是「準備走紅毯一樣」，引發外界討論。

普亭上周出席俄羅斯能源周論壇時，罕見發表對兩岸關係的看法，認為中國大陸不需動用武力就能統一台灣，消息一出，引發國內網友論戰。但話題還沒結束，近日有媒體批露，美國主播甘貝兒疑似在專訪時「色誘」普亭，普亭甚至一度招架不住，直呼「這女人太漂亮了」。

根據英國《每日郵報》報導，俄羅斯國營電視台主持人基榭廖夫（Dmitry Kiselyov）表示，甘貝兒採訪就像是「準備要走紅毯」，使出渾身魅力來採訪普亭，過程中猛伸長腿、玩弄頭髮及眼神放電，各種招數樣樣來，甚至還頻頻舔嘴唇，就像是把自己當成「性對象」在分散普亭的注意力。

此話一出，馬上招來美國媒體《每日野獸》（The Daily Beast）專欄作家戴薇絲（Julia Davis）批評，她指出俄羅斯國營電視台對甘貝兒的穿著舉止的言論，只是一個「煙幕彈」，事實上，論壇中提出的問題更值得關注，「真正引起親克里姆林宮媒體憤怒的不是甘貝兒的衣服和腿，而是她的問題。」

不過，普亭採訪時屢屢稱讚甘貝兒「太漂亮了」，甚至在甘貝兒追問歐洲天然氣短缺議題時，顧左右而言他，被外界認為是用女性外表來轉移話題，根本「性別歧視」。但普亭也動用媒體反擊，指出甘貝兒先來「色誘」他，讓外界霧裡看花。

俄羅斯 普亭 主播 性別歧視

延伸閱讀

【重磅快評】普亭說統一不用武力 蔡英文表演賺了寂寞

俄羅斯總統普亭：大陸要統一台灣不必動武 靠經濟實力即可

相關新聞

普亭招架不住？俄媒控女主播色誘 「伸美腿、舔嘴唇」樣樣來

俄羅斯總統普亭日前出席俄羅斯能源周論壇，接受了美國CNBC主播甘貝兒（Hadley Gamble）專訪，但現場有人員發現，甘貝兒採訪時「暗送秋波」，過程不斷玩弄頭髮、秀出長腿，甚至一直舔嘴唇...

可追溯至十字軍東征！眼尖潛水員尋獲900年歷史長劍

以色列時報18日報導，一位潛水員在以國北部卡梅爾海灘（Carmel Beach）附近尋獲一把可追溯至十字軍時期的900年...

海洋垃圾掰了！「珍妮」從太平洋拉出9千公斤垃圾 網歡呼：人類又能多活2萬年了

荷蘭非營利組織The Ocean Cleanup日前推出新設備，從太平洋蒐集近2萬磅（約9千公斤）垃圾。消息釋出讓網友開心高呼：「人類又能多活2萬年了！」

女記者抵抗威脅揭真相 紀錄片刻劃新聞工作的勇氣

本月才揭曉的2021年諾貝爾和平獎頒發給兩位新聞工作者，菲律賓裔美籍記者瑪麗亞瑞薩（Maria Ressa）以及俄羅斯「新報」總編輯穆拉托夫（Dmitry Muratov）。瑪麗亞瑞薩不僅是本屆諾貝爾和平獎得主之一，也是本屆諾貝爾獎唯一的女性得主。

日護士將消毒劑混入點滴 48名病患離奇死亡 行兇動機讓家屬傻眼

日本橫濱市一間醫院曾在2016年發生驚動全國的殺人案件，3個月內有近48名病患離奇死亡，最後警方介入調查發現一名護士將消毒劑混入點滴中，導致大量患者中毒身亡。警方花了長達2年時間才能搜集足夠的證據起訴疑犯，檢控起訴過程非常漫長，直到今年10月12日，這單案件終於首次開庭審理，被網民封「墮落白衣天使」的疑犯在事隔5年後說出犯案動機，原因竟然是「太麻煩」？

威廉凱特抗氣候變遷 頒1.9億獎金

英國威廉王子創立的「為地球奮鬥獎」（Earthshot Prize）十七日於倫敦舉行首屆頒獎典禮、五組獲獎人出爐，包括哥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。