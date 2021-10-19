普亭招架不住？俄媒控女主播色誘 「伸美腿、舔嘴唇」樣樣來
俄羅斯總統普亭日前出席俄羅斯能源周論壇，接受了美國CNBC主播甘貝兒（Hadley Gamble）專訪，但現場有人員發現，甘貝兒採訪時「暗送秋波」，過程不斷玩弄頭髮、秀出長腿，甚至一直舔嘴唇，電視台主持人也調侃甘貝兒像是「準備走紅毯一樣」，引發外界討論。
普亭上周出席俄羅斯能源周論壇時，罕見發表對兩岸關係的看法，認為中國大陸不需動用武力就能統一台灣，消息一出，引發國內網友論戰。但話題還沒結束，近日有媒體批露，美國主播甘貝兒疑似在專訪時「色誘」普亭，普亭甚至一度招架不住，直呼「這女人太漂亮了」。
根據英國《每日郵報》報導，俄羅斯國營電視台主持人基榭廖夫（Dmitry Kiselyov）表示，甘貝兒採訪就像是「準備要走紅毯」，使出渾身魅力來採訪普亭，過程中猛伸長腿、玩弄頭髮及眼神放電，各種招數樣樣來，甚至還頻頻舔嘴唇，就像是把自己當成「性對象」在分散普亭的注意力。
Russia still discussing Hadley Gamble's legs. LOL.@_HadleyGamble, those are not Louboutin shoes, right? https://t.co/6wtKPFDYmd— Russian Market (@russian_market) October 17, 2021
此話一出，馬上招來美國媒體《每日野獸》（The Daily Beast）專欄作家戴薇絲（Julia Davis）批評，她指出俄羅斯國營電視台對甘貝兒的穿著舉止的言論，只是一個「煙幕彈」，事實上，論壇中提出的問題更值得關注，「真正引起親克里姆林宮媒體憤怒的不是甘貝兒的衣服和腿，而是她的問題。」
不過，普亭採訪時屢屢稱讚甘貝兒「太漂亮了」，甚至在甘貝兒追問歐洲天然氣短缺議題時，顧左右而言他，被外界認為是用女性外表來轉移話題，根本「性別歧視」。但普亭也動用媒體反擊，指出甘貝兒先來「色誘」他，讓外界霧裡看花。
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