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「就是不想打疫苗」！他在餐廳遇上陌生醫師後改變了心意
美國佛羅里達州男性霍爾（Mark Hall）始終質疑新冠肺炎疫苗的效力。即便他的妻子接種了疫苗，他仍堅決反對接種。直到本月初霍爾在餐廳偶遇一名素昧平生的醫師米契爾（Duane Mitchell）才徹底改觀，甚至注射了第一劑疫苗。
霍爾表示：「疫苗問世以來，我就一直反對接種，就算食品和藥物管理局批准使用疫苗，我還是對疫苗存疑。之前還常徹夜搜尋疫苗的訊息。」
當他在餐廳遇到剛好坐他旁邊的米契爾時，他試著詢問對方的想法。霍爾指出：「我真的只是用問題轟炸他，我想知道他對疫苗的理解、打疫苗利弊是什麼？社群平台上的各種訊息可靠嗎？」霍爾擔心如果疫苗出現問題，他和妻子可能無法照顧孩子。
米契爾反問霍爾：「如果你們全家出遊，家人會分別坐不同的車子嗎？你死於車禍的機率，可是比接種疫苗要大得多。」霍爾想起米契爾的回答，笑著說：「這真的很有道理。」
米契爾在3小時用餐時間一一回答問題。當2人結帳時，米契爾提供霍爾預約診所疫苗注射的選項。米契爾對霍爾說：「我有沒有說服你接種疫苗？」霍爾最後真的接受了米契爾的提議。
米契爾指出：「醫學專業人士要努力提供民眾資訊，並產生積極變化。在疫情考驗下，整個醫療保健體系須要真正思考公眾接收信息的途徑，以及有效傳達訊息的方式。」
霍爾則稱他與米契爾進行了一場真正的對話 ，「有點像和朋友聊天。我覺得我認識他。我問了一些私人問題，他的答覆讓我安心。我很信任他。」
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