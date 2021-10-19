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公告「未施打新冠疫苗」患者別來！醫說出拒看診理由

聯合新聞網 / 綜合報導
醫師拒看未打新冠疫苗患者。圖／取自facebook
醫師拒看未打新冠疫苗患者。圖／取自facebook

美國阿拉巴馬州當地一名醫師華倫坦（Jason Valentine）日前在他診所門口張貼公告：「沒接種新冠肺炎疫苗者，10月1日起就無法在此看診。」

執業13年的華倫坦認為「沒有任何藉口能阻止人接種疫苗」。他透露自從公告釋出後，至少有3名未接種疫苗的患者問他能在哪裡接種疫苗，至於質疑他決定的人，「我會告訴他們，新冠病毒會讓人們悲慘地死去，我不能眼睜睜看他們那樣死去。」

阿拉巴馬州醫生的立場突顯了該州接種疫苗面臨的挑戰，目前阿拉巴馬州疫苗接種率為美國最低，完整接種新冠肺炎疫苗人口百分比目前僅達44%，遠遠落後全國的57.4%。州長艾維（Kay Ivey）表示，未接種疫苗者導致該州新病例激增。

阿拉巴馬州醫院協會指出，嚴峻形勢加重該州醫院系統的負荷，重症患者數量超過了可用的加護病房病床數量，而加護病房病床中約有一半是新冠肺炎患者，住院患者中只有12%的人接種了疫苗。

華倫坦自陳對猶豫或完全拒絕接種疫苗者的失望：「我們還沒有任何有效的治療方法，但我們有很好的預防方法。無奈許多人拒絕接種疫苗，最終甚至病重或死亡。我不能也不會強迫任何人接種疫苗，但我也不能繼續眼睜睜地看著我的病人死於一種明顯能預防的疾病。」

華倫坦的政策在網上掀起兩派論戰，反對者稱他是違反「會照顧所有人的誓言」的惡霸，應該要吊銷執照，且在美國應該要尊重每個人的選擇。但也有不少人讚賞他的做法紛紛表示：「做得好，人人都有責任維持社會健康」、「如果我去阿拉巴馬州，一定會約訪華倫坦醫師。」

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