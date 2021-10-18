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為什麼半夜醒來「總是思考煩惱」？ 心理學家解釋：這很常見

聯合新聞網 / 綜合報導
心理學家解釋人們半夜醒來思考煩惱很正常。圖／取自：ingimage（示意圖，非當事人）
心理學家解釋人們半夜醒來思考煩惱很正常。圖／取自：ingimage（示意圖，非當事人）

你是否曾在半夜3點醒來，思忖自己在人際關係、工作決策、甚至10年前跟別人說過的話是否正確？但最終仍百思不得其解。心理學家研究員莫瑞（Greg Murray）解釋這種情況很常見。

莫瑞指出正常的夜間睡眠區間凌晨3、4 點左右會達到轉折點，此時體溫開始上升，睡眠驅力（sleep drive）因為已經睡了一段時間便開始下降，褪黑激素達到高峰，壓力荷爾蒙皮質醇（cortisol）增加，身體已準備好迎接新的一天。

莫瑞提到人們實際上每晚都會醒來數次，淺眠期會比較常出現在後半段睡眠，反之當我們處在深沉睡眠期時，根本不會意識到清醒時刻。如果心裡有壓力，在睡夢中醒來很可能變成徹底有「自我意識」（self-aware）的狀態。

莫瑞還說疫情影響人們的睡眠：「疫情是擾亂睡眠的壓力源，會在凌晨3點醒來的人不是少數。」

莫瑞表示凌晨3、4點是身體和情緒恢復的時期，成年人的所有應對技巧如社交聯絡等都不管用，思想就會被獨自留在黑暗中，多數問題都很難獲得解答。因為大腦雖然自以為在尋找解決方案，但並未真正解決問題，而只是製造了「擔心」。

莫瑞建議人們面臨這種情境時可以這麼做：「把注意力集中在感官上，特別是呼吸的聲音。（提示：耳塞能幫助你聽到呼吸，進而忘卻煩惱）。」

莫瑞指出，如果他發現自己醒來後15到20分鐘仍陷在消極思維裡，就會遵循認知行為療法的建議：「起床，打開昏暗的燈光並閱讀。」

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