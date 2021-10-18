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城中城大火為何釀46死？ 原來樓層防火門全被拆去賣

魷魚遊戲模仿潮「小學生痛毆同學」 英議會建議別讓兒童觀看

聯合新聞網 / 綜合報導
韓國影集「魷魚遊戲」17日在全球Netflix同步上線後，在全球掀起熱潮。 圖／取自Netflix
韓國影集「魷魚遊戲」17日在全球Netflix同步上線後，在全球掀起熱潮。 圖／取自Netflix

Netflix的韓國影集《魷魚遊戲》在全球爆紅，甚至在多個國家都登上了排行榜第一名。劇情描述有465個參賽者賭上性命、挑戰6個童年遊戲，獲勝者可奪得465億韓元（約新台幣10億），然而這樣的劇情不但勾起不少人的童年回憶，更有許多青少年開始在現實生活中模仿遊戲與暴力橋段。對此，英國南部的一個地方議會便建議，不要讓孩童觀看這部影集。

據《衛報》報導中指出，英國中貝德福德郡（Central Bedfordshire）在近期的議會中，以E-mail的方式通知郡內的所有學生家長《魷魚遊戲》的觀看年齡門檻是15歲，若孩子已經觀看，就必須注意兒童或青少年後續是否出現模仿行為，因目前已收到多起孩童模仿遊戲與暴力橋段的事件通報。

該報導補充道，儘管家中的孩子沒有觀看此劇，但在許多社交軟體上已經有許多人上傳自創遊戲的挑戰，讓不少青少年開始模仿劇情橋段。

在比利時一間學校就發生模仿劇情的暴力事件，有一群學生在操場玩123木頭人，在原版劇情中，落敗者會被槍射死，但學生們卻把規則改成「圍毆失敗者」；在泰國清邁，則是有一群青少年在夜間騎機車上街，持武器隨機攻擊行人，濺得滿地鮮血，落網後大方承認，是看了《魷魚遊戲》後起意模仿。

魷魚遊戲 英國 社交

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