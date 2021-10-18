如何在飛機上跟旅伴獨享「一整排座位」？旅遊專家曝3秘訣

英國旅遊專家迪克森（Chelsea Dickenson）日前透露搭飛機獨享一整排座位的秘訣。

迪克森說如果跟另一名親友同行，可訂3排機位不相鄰的位子（一人靠窗、另一人靠走道），如此一來，你和旅伴之間就會有一個座位，而獨自旅行的人通常會避免訂2人中間的單人座位，你和旅伴就有機會獲得額外的空間。如果其他陌生人訂了中間座位，多數人也會願意交換座位。

迪克森提到的另一個撇步是「訂第13排的座位」。因為有些西方人認為13這個數字不吉利，會避免訂13排。不過部分航空公司意識到這件事，飛機上並沒有第13排。

迪克森最後一個建議是：「人們往往希望訂靠近飛機前排的座位，所以訂靠近後排的座位可能可以增加獨享整排座位的機會」。但她指出不同航空公司分配機位的方式各有差異，可能存在變數。

迪克森最近試著用這些方法幫她及旅伴訂機位：訂第13排、預訂靠窗和靠走道的座位，結果2人真的獲得一整排座位。迪克森承認這些策略可能都會失敗，但「不試就永遠都得不到」。