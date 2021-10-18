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不滿鄰居裝監視器侵犯隱私 女醫提告獲賠償384萬

聯合新聞網 / 綜合報導
英國男子(圖)使用有監控功能的智能門鈴遭鄰居女醫提告。圖／取自dailymail
英國男子(圖)使用有監控功能的智能門鈴遭鄰居女醫提告。圖／取自dailymail

英國醫師費爾荷絲特（Mary Fairhurst）日前向法院控告鄰居伍達德（Jon Woodard）24小時監控的Ring智能門鈴侵犯隱私，法官裁定伍達德違反英國的數據保護法和一般資料保護規定，須賠償費爾荷絲特10萬英鎊（約合新台幣384萬元）。

法官解釋，伍達德監控設施捕捉到的費爾荷絲特畫面是她個人數據，伍達德無法在其財產範圍之外以「公平或透明的方式」蒐集這些數據，且伍達德試著讓費爾荷絲特對「監控設施運作方式及捕捉內容」產生誤解。

費爾荷絲特提到伍達德安裝的設備讓她感覺「持續受到視覺監視」迫使她搬家。伍達德稱自己在2019年車子差點被偷後，才設置4台監控設備，判決結果就像在開玩笑：「我自己也覺得深受其擾，許多鄰居也安裝了監視器和智能門鈴。」

費爾荷絲特和伍達德當鄰居和平相處20年，但費爾荷絲特說自己跟對方抱怨監視器時，伍達德變得「咄咄逼人」。

費爾荷絲特依法獲判賠償，伍達德則被禁止繼續使用家庭安全監視器侵犯費爾荷的權利。

法官否定伍達德以監視器保護汽車遭竊的說法，強調：「要預防犯罪，透過該監控設施錄音錄影極不合理，其他方法也能行得通」。

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