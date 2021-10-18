泰男為妻下廚後出門釣魚遭雷劈死 母憶家有死亡徵兆

丈夫忽然為妻子下廚，未料這是第一次，也是最後一次！泰國武里南府日前發生1宗悲劇，當地村莊1名36歲男子在暴雨下到稻田附近釣魚，翌早被發現死在稻田上，頭骨破裂及頭部滲血、全身燒傷，警方初步判斷他是被雷電劈死。妻子到場認屍時情緒激動，指事發的晚上丈夫首次煮飯給她吃，她還打趣道外面可能會下起大雨，又叮囑丈夫早點回家，未料再見面時已天人永隔。死者的母親更透露，出事前1天家中飛來1隻貓頭鷹在尖叫，當地村民相信是屋內會有人死亡的徵兆，沒料到竟然成真。

事發於泰國武裡南府Lam Plai Mat區的村莊，泰國警方交代指，他們於10月13日接報，於村莊2公里外的稻田裏見到1具屍體。警員到場檢查，發現男屍的頭骨破裂、頭部有血滲出，衣服破爛兼有火痕，全身都被燒傷。由於附近沒有打鬥痕跡，屍體附近則有漁具，包括魚竿、頭燈、魚簍，簍內更有1條魚，故初步判斷他是釣魚時被雷電劈死，將進行驗屍進一步確定死因。

泰媒指死者妻子到現場時情緒激動，她表示丈夫在雨季期間每天都會出門釣魚，本月12日晚丈夫出門前，還首次為她煮飯，她開玩笑說外面是否會下雨，丈夫居然會煮飯給她吃，而全家一起吃完飯後，丈夫才出門釣魚。由於當天的天氣報告說會有暴風雨，她特別提醒丈夫釣到魚就馬上回家。未料丈夫離家後暴雨未曾停止，接連傳出行雷巨響，妻子未能聯絡丈夫，但又擔心萬一自己出門，丈夫回來後可能又要出門找她，加上要照顧3歲孩子，故她一直在家等待。

直至翌日早上，妻子見丈夫仍然失聯。焦急下她出門尋人，最後在附近稻田1間小屋內發現丈夫的電單車，關掉的手機仍放在屋內，相信是他擔心身手上帶電話容易被雷劈，故放在小屋裡。親友在附近四周搜索，終發現了丈夫的遺體。

死者母親向泰媒表示，事發前2天，有隻貓頭鷹飛到他們屋頂上叫起來，聲音非常刺耳。當地村民相信這是屋內會有人死亡的徵兆，初時以為可怕的事會發生在住院的叔叔身上，未料死的竟是兒子。有村民說這是村子40年來第一次有人被雷電劈死。

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文章授權轉載自《香港01》