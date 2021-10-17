「你期待今天的工作嗎？」日本網友狠批廣告 僅1天「閃撤」
「賣廣告」目的是宣傳產品以及提升企業形象，有些卻「一句話激怒全世界」。日本一個「炎上廣告」內容其中一句：「今日の仕事は楽しみですか。」就是這樣出事了。這導致它發布1天後，便在輿論壓力中撤下。
「炎上」是日本流行用語，意思是因出錯、失言等事件引起紛爭，在網上引發罵戰以及猛烈的言語攻擊。
在品川站有一條很長的通道，由閘口通往商業區。早上及傍晚上、下班時間，這裏都擠滿行人，他們都往同一方向走。他們於繁忙時間走在這裏，不論是趕著上班，或是一天的辛勞終於結束之際，都不得不與這廣告「打照面」，不少人因此產生鬱悶及不快的感覺。
廣告內容第一句是「今天的工作，你期待嗎？」，引發日本打工仔狠批。有人認為它令品川站那條通道成為「社畜走廊」，又指廣告訊息是「反烏批邦」，以及「看不起人」等。
livedoor NEWS有文章引述網民發文稱，「即使我不期待，也有一堆工作要做」（楽しみでなくても、しなくてはならない仕事はあるのに），以及指廣告內容「傷害努力工作的人的說話」（つらくてもなんとか仕事を頑張っている人を傷つける言葉）。
事件引發「炎上」之後，有份發布它的公司代表翌日道歉，而且宣布將廣告撤下。
對這廣告負有責任的AlphaDrive行政總裁麻生要一回應此事。他在Twitter發文稱：「10月4日（星期一）起在JR品川站大堂宣傳的品牌訊息沒考慮到車站的使用者，我們深表歉意。 廣告10月5日（星期二）上午停止發布。」
廣告是由日本一間名為Alpha Drive的顧問公司，以及由它經營的NewsPicks公司發布。Alpha Drive是從事人力及企業轉型業務，而NewsPicks則有一個新聞應用程式。
品川駅の社畜回廊、まさにディストピアな赴きがある。凹んでいるとき、こんなの見せられたら一歩も動けなくなるんじゃないか。— Takashi Okumura (@tweeting_drtaka) October 4, 2021
RT 品川駅を歩くみなさま、ぜひ注目してみてください！ pic.twitter.com/3pOTDAqEcr
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文章授權轉載自《香港01》
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