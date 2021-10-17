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五星飯店發生命案！俄一家四口入住後相繼死亡 離奇死狀曝光
位於巴爾幹半島的阿爾巴尼亞以旅遊業聞名，然而當地一處海灘度假村近日發生一起離奇死亡案件，俄羅斯籍一家四口入住當地五星飯店短短一小時內，便在其三溫暖房中相繼死亡。
綜合外媒報導，一家四口入住飯店後，使用了飯店內的三溫暖及泳池設施，點了些食物、飲料，並在等待人員送餐的期間死去，最後被飯店服務員發現。當地警方目前已經展開調查，將釐清致死原因究竟是因三溫暖設備故障，還是飯店工作人員的疏漏，同時也將檢查四名死者的飲酒量。
當地媒體引述飯店工作人員的說法指出，當下有喊了幾聲「飲料、水果都準備好了」，卻無人回應，走進三溫暖房後才發現，一名死者躺在日曬床上、兩名死者坐在長凳上、還有一名死者坐在泳池邊，雙腳泡在水中。
然而死者四人皆在幾分鐘內相繼死亡，讓該案疑點重重。目前則有相關推測，四人可能因缺氧窒息而死，也不排除人為施放引起窒息氣體的可能。
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