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日本觀測木星出現罕見強光點 疑為隕石墜落

中央社 / 東京17日綜合外電報導

日本京都大學天文台15日觀測到木星表面出現相當罕見的約3秒強光點。觀測到強光點的研究員研判，可能是直徑約數公尺的隕石墜落，正進行進一步分析。

日本放送協會（NHK）報導，京都大學助理教授有松亘15日晚間10時30分左右，在位於京都市的京都大學附設天文台觀測木星時，觀測到持續約3秒的強光點。

根據有松初步研判，有可能是直徑數公尺左右的隕石墜落所造成的強光，將進一步分析。

有松表示，在木星表面的發光現象，全球至今僅觀測到8起。他為了調查天體間碰撞現象，9月起才剛開始觀測木星。

他說，因為木星很難被觀測到出現亮光，所以自己也很吃驚；木星上被推測曾瞬間出現跟太陽一樣亮的亮光。接下來將蒐集跟碰撞頻率有關的資料，希望有助釐清太陽系形成的過程。

木星 隕石 日本

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