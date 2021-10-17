蘇丹民眾上街抗議 籲軍隊接管國家

「打倒飢餓政府！」反對蘇丹過渡政府的民眾於16日走上首都喀土穆街頭，呼籲軍方掌管過渡政府。在前總統下台後，軍方與民間共同組成過渡政府。而在前總統支持者於9月發動政變失敗後，雙方逐漸出現矛盾，軍方領導人強烈要求民間聯盟進行改革。人民也因政府失敗的經濟改革，逐漸失去信心。

呼籲軍隊接管國家

據《BBC》報導，「自由改變力量 (FFC) 聯盟」與軍方2019年發起抗爭，反對前總統阿巴希爾的政權。在現任總理哈姆多克於 2019 年 8 月宣誓就任總理後，蘇丹正式結束阿巴希爾長達30的統治，並在衣索比亞與非洲聯盟協調下，以軍方與民間人士組成過渡委員會，進入過渡政府時期。

今年 9 月支持前總統阿巴希爾的軍官試圖推翻過渡政府的政變失敗後，蘇丹緊張局勢加劇。軍方領導人藉此要求政府做出改變。他們認為，與軍方共同組成過渡政府的平民聯盟 FFC 亟需改革，同時武裝部隊也呼籲更換政府內閣。

親軍方的示威者於16日走上街頭，高呼「打倒飢餓政府」，呼籲蘇丹軍民聯合主權委員會負責人布爾汗與武裝部隊發動政變，奪取對該國的控制權。一位抗議者說：「我們需要一個軍政府，現政府未能為我們帶來正義和平等。」與該國以往的示威活動不同的是，此次抗議者得以進入總統府，且現場幾乎沒有警察維持秩序。

民主轉型早有變數

據《半島電視台》報導，去年10月政府與叛軍簽訂的和平協議，許多蘇丹的宗族部落對此表達不滿，認為雙方簽訂協議只是為了分贓，因此在首都喀土穆等幾個大城持續爆發抗議。

FFC中的蘇丹解放陣線（SLM）與公義平權陣線（JEM）因內部的矛盾持續升溫。同時，哈姆多克帶推行經濟改革，導致燃料補貼削減和通膨飆升，而受到黨內不少勢力反彈。不支持現任政府的派系與前叛軍2日宣布脫離蘇丹政黨「自由改變力量（FFC）」，成為現今蘇丹對立局面的引線之一。

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