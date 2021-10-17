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國際太空站12天外景拍攝告終 俄女星導演回地球

中央社 / 莫斯科17日綜合外電報導

一名俄羅斯女星和一名電影導演結束全球首部於近地軌道取景的12天外景拍攝工作，今天離開國際太空站（ISS）返回地球。

法新社報導，根據俄羅斯聯邦太空總署現場直播，聯合號MS-18（Soyuz MS-18）太空船載著女演員尤莉雅佩雷西德（Yulia Peresild）、導演克里姆斯彭科（Klim Shipenko）和太空人諾維茨基（OlegNovitsky）離開國際太空站，並在格林威治標準時間4時36分降落哈薩克草原。

俄羅斯電影「挑戰」（The Challenge，暫譯）如果製作順利，將搶先美國好萊塢知名男星「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）一步，成為全球首部在近地軌道取景的電影。湯姆克魯斯與美國國家航空暨太空總署（NASA）、太空探索科技公司（SpaceX）去年曾宣布合作上太空拍片。

俄國37歲女演員尤莉雅佩雷西德和38歲導演克里姆斯彭科本月5日自哈薩克貝康諾太空發射場（BaikonurCosmodrome）升空，在太空船船長希卡普羅夫（Anton Shkaplerov）率領下前往國際太空站。

電影情節和預算大多保密，但主要是講述一名女外科醫師被派遣至國際太空站拯救太空人的性命。

據傳49歲的希卡普羅夫和兩位原本已在國際太空站的俄籍太空人都將客串演出。

俄羅斯國營電視台「第一頻道」（Channel One）負責人兼電影共同製作人恩斯特（Konstantin Ernst）日前表示，太空船返回地球的畫面也將作為電影橋段之一。

太空人 電影 俄羅斯

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