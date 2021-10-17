日本研究團隊成功實驗 盼有助大量提供便宜氫

日本東京大學等組成的研究團隊成功利用陽光照射從水中分解出氫與氧的「光觸媒」作用，在100平方公尺大範圍實驗中，成功安全地分離出高純度氫，盼有助大量提供便宜的氫。

日本放送協會（NHK）報導，像這次這種大範圍的實驗前所未見，被期待能有助大量且低成本地製造氫的技術。氫作為下世代能源，一直以來都受到關注。

成功完成這項實驗的研究團隊，由日本「新能源產業技術綜合開發機構」（NEDO）及東京都大學、信州大學等組成，今年8月已將實驗成果發表在國際科學期刊「自然」（Nature）。

研究團隊致力於活用吸收太陽光造成物質出現化學反應的「光觸媒」作用、把水分解為氫與氧所使用的物質的技術研發。

這次所進行的實驗是把附著這項物質的面板設置在戶外並注水，從太陽光照射產生混有氫與氧的氣體中僅分離出氫；這項實驗從前年開始，已進行約兩年。

氫跟氧結合碰到火就會燃燒或爆炸，是很難處理的氣體，但這次實驗能從產生的逾7成氫中，安全分離出約94%的高純度氫。

研究團隊表示，在100平方公尺的大範圍成功分離出氫是全球首例，期待有助能大量且低成本製造氫的技術；另一方面，能更有效率分離氫的新物質研發實用化已成課題。

研究團隊成員、東京大學特別教授堂免一成說，像這麼大規模的實驗因為具爆炸危險性，全球沒有前例，但他們考量了如何安全進行的方式，並研發出實驗裝置，「希望能早日實用化，向全球大量提供便宜的氫」。

報導指出，全球目前提供的氫大多從天然氣等化石燃料所提煉出來，但這種方式在過程中會產生二氧化碳，為了不排碳，必須配合使用回收排碳再埋入地底的技術等。

因此，未來使用可再生能源製造出不排碳的氫技術很重要。

目前被認為可行的技術是研發利用「電解」分離氫的「水電解裝置」，日本及全球都持續進行技術開發。