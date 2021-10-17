NASA新任務 上太空找「化石」

地球以外的太空也有化石？這是美國太空總署NASA的最新太空任務，他們在16日發射「露西號」，將前往木星附近的特洛伊小行星群，尋找太陽系早期演化的證據。衛星將探查7顆城市大小的小行星，預計在2027年可觀測到第1顆衛星，總里程數將達到60億公里。NASA希望藉此探索太陽系，甚至是地球的演變奧秘。

根據《英國廣播公司》報導，NASA最新的太空任務是將衛星發射到木星附近的小行星群，因為根據人類推估太陽系演化的模式，在木星與火星中間的小行星群，在太陽系演化以後，已經不受擾動很久了，因此可能保存許多太陽系早期演化的證據，就如同地球上的古生物化石一樣，這次任務就是希望能獲得更多「化石」。

《美國公廣》提到，此次任務取名為「露西」，也是因為NASA希望這趟任務可以發現如「露西」一樣，找到在宇宙演化史上非常重要的化石，一如露西作為人類首次發現的人種化石，確立了「人類從非洲開始演化」的論述。衛星預計在2027年抵達首批觀察目標「小行星3548」與其衛星「克塔」。

任務最後預計將於2033年抵達小行星「帕特羅克洛斯」，衛星將會以儀器測量這些星體的大小、結構、表面溫度、組成成分與星體本身溫度。美國西南研究院主導這次任務的科學家哈威特表示，團隊希望透過這次任務，驗證他們認為太空曾重新分配過星體的理論。

NASA近年來太空任務不斷，明年還打算發射衛星到小行星天體帶的「靈神星」，這顆小行星據科學家觀測認為，整個星球都是由鐵與鎳組成，與地球內核的組成成分相同。透過更近距離的衛星觀測，有望了解其對其他較小的小行星如何影響（有些小行星可能受大星體影響改變軌道，進而與地球相撞）。

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