NASA發射露西號 探索太陽系形成及木星小行星群

美國航空暨太空總署（NASA）今天發射探測器「露西號」，展開為期12年任務，首度探測木星的特洛伊小行星群，以進一步了解太陽系的形成之謎。

法新社報導，載運露西號（Lucy）的擎天神五號運載火箭（Atlas V rocket）是在當地時間清晨5時34分於佛州卡納維爾角（Cape Canaveral）發射升空。

露西號將成為第一個飛往距離太陽如此遙遠處進行探測的太陽能太空飛行器，並且將觀測總數8顆的小行星，比之前所有探測器觀測的小行星數量都多。露西號是以史前人類先祖的古化石命名。

為了獲得重力助推，露西號還將在近距離飛掠地球3次，而將成為第一個自外太陽系飛返地球附近的太空飛行器。

預計2025年在介於火星與木星的主行星帶，露西號將與小行星「52246唐納喬韓森」（52246Donaldjohanson）首度相遇。唐納喬韓森是發現露西化石的考古學家。

2027至2033年間，露西號將與7個特洛伊（Trojan）小行星相遇，其中5個位於引領木星的行星群，2個在尾隨木星的行星群，當中最大的小行星直徑約95公里。

露西號將以距離地表不足400公里的高度飛越目標觀測星體，並藉由內建的儀器與大型天線，探測8個小行星的地質結構，包括其成分、質量、密度與體積。

此外，一般認為數量遠超過7000顆的木星特洛伊小行星，是木星和土星等太陽系各大行星形成過程中遺留的原料。

科學家相信，小行星蘊藏著原行星盤組成與物理條件的重要線索，而包括地球在內，所有太陽系行星都是由原行星盤形成。

露西號探測器配備露西號發射輻射儀（LucyThermal Emission Spectrometer），可探測遠紅外線輻射，標示小行星的表面溫度。

經由一天之內不同時段的測量，研究團隊可以推斷小行星的物理特性，像是目前有多少的沙、土或岩石。