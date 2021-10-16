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不想穿就走人？美餐廳制服惹議 女服務生「屁股一半在外面」

聯合新聞網 / 綜合報導
美國連鎖餐廳Hooters推出新制服，但許多女員工卻抱怨褲子過短。圖／截自抖音影片
美國連鎖餐廳Hooters推出新制服，但許多女員工卻抱怨褲子過短。圖／截自抖音影片

制服宛如安全褲？美國連鎖餐廳Hooters以美味的雞翅及火辣的服務生聞名，近期該餐廳推出了新款的制服褲卻引發爭議，多名服務生在抖音社群媒體上抱怨，公司的制服短褲被改的更短了，穿起來就像丁字褲和泳褲一樣，令她們相當反彈。

《紐約郵報》《華盛頓觀察家報》報導，美國餐廳Hooters近期發出通知，要求內部員工於10月4日起開始穿著新款制服，並停止穿著舊版短褲，公告中更寫道，「若女服務生和調酒師對新款制服感到『不適』，歡迎遞交辭呈」，態度相當強硬。

但公司的規定卻引起部分員工不滿，多名女服務生在抖音上傳影片，指出新舊版制服的明顯差異，其中又以短褲最令人反彈。影片中可見，新版制服的褲管相當短，任何人穿上都「衣不蔽體」，半個屁股露在陽光下，宛如在穿比基尼式泳褲或丁字褲。

一名女員工表示，「許多Hooters的女孩都相當沮喪，因為這不是我們當初面試時同意穿著的衣服」，另一名員工也在影片中傾訴，「我熱愛我的工作，但我不喜歡穿著內衣上班」。該話題在社群媒體上發燒，但目前美國Hooters官方並未給予相關回應。

美國連鎖餐廳Hooters推出新制服，但許多女員工卻抱怨褲子過短。圖／截自抖音影片
美國連鎖餐廳Hooters推出新制服，但許多女員工卻抱怨褲子過短。圖／截自抖音影片

@ggnguyen

Reply to @holymonce8 is this what y’all wanted ? LMAO

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@ggnguyen

what’s that supposed to fit?!? ##hooterstiktok ##hooter ##hootersgirl ##StudentSectionSauce

♬ KeyKey Palmer - ConTejas

美國 制服 社群媒體 抖音

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