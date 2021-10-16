異形續集成本大縮水！新一代異形雛型竟靠黑色塑膠袋

Netflix紀錄片，最近推出新一輯《電影的故事︰你我的永恆印象》，今次會講到《月光光心慌慌》、《猛鬼街》、《鐵甲威龍》，而最吸引的應該是《異形續集》。1979年，由英國著名導演列尼史葛（Ridley Scott）執導，開闢科幻驚慄新片種。由於叫好叫座，縱使列尼史葛拒絕開拍，電影公司都一意孤行，更找來當年因《未來戰士》而嶄露頭角的占士金馬倫（James Cameron）操刀，但過程一點都不順利。

慢動作拍攝可加速節奏

據節目講，《異形續集》雖然是經典之作，不過籌拍期間就困難重重，首先是預算。電影最初預算是3,000萬美元（約2億4000萬港元），這是同期科幻片的基本數，以第一集的叫座力來說，絕對合理。不過電影公司還是嫌貴，於是接手執導的占士金馬倫決定大刀闊斧，承諾1,500至1,800萬美元內完成。為節省成本，很多事前工作都慳得就慳，就連電影的「主角」異形后，其創作雛型就是用黑色垃圾膠袋包住，內藏兩位特技專員，營造其動作。

由於模型相當龐大，難以高速移動，不過去到壓軸大戰，動作無可能太慢，於是只能降低菲林速度，以每秒18格的速度拍戲，令用回正常每秒24格的速度播放時，會有加速效果。不過演員都要相應減慢動作，否則出來便變快鏡，這對演員來說是一個考驗。

英式下午茶觸怒占士金馬倫

不過最令導演頭痛的都不是成本問題，是文化差異。由於前作是由英國導演執導，故整個團隊都是英國人為主，而拍攝地點都選址英國。身為加拿大人的占士，劇組起初對他有點抗拒，更覺他「無料到」。而占士金馬倫為入鄉隨俗，盡量迎合大家要求，當中包括他最討厭的「下午茶時段」。原來英國劇組極重視這個時段，有時更會一日兩次，占士覺得這絕對影響拍攝進度，但都無奈接受。

直至拍攝到一個重要場口，事源每次異形出場都要有煙霧瀰漫效果，但片場之大每次放煙都需要個多小時，正當一切準備就緒，正待導演一句Action，此時影棚大閘自動打開，所有煙霧四散，而現身的就是一位婆婆，她推著一架手推車，然後大喊︰「Tea Time！Tea Time！」據劇組憶述，當時占士金馬倫大發雷霆，但並非罵推車的婆婆，而是罵副導演沒有安排好。雖然事件沒有令導演決意取消「下午茶時段」，但就令劇組日後安排放茶時間都特別小心。

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文章授權轉載自《香港01》