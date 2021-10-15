魷魚遊戲創作靈感源自川普 導演兼編劇黃東赫真正險中取勝

韓劇《魷魚遊戲》導演兼編劇黃東赫稱，過去十年發生過的金融海嘯、科技網路巨頭崛起、投資加密貨幣風潮，以及川普（Donald Trump）2016年勝出美國總統大選，都啟發他創作這部電視劇。他稱川普「有點像」劇中操縱遊戲的VIP。

美國媒體IndieWire在10月10日發布黃東赫的訪問內容。他稱那些VIP以及川普，是啟發他創作《魷魚遊戲》的人。

他在訪問中稱在2008年構思這部片集，當時有雷曼兄弟事件，且自己在經濟上也陷入困難。他表示過去10年發生很多事，如加密貨幣的興起，以及網路巨頭如Facebook、Google及Naver在重組人們的生活。他稱，來到川普在2016年當選總統，黃東赫認為他有點像故事中那些VIP。

黃東赫在受訪時表示，他認為魷魚遊戲中的VIP客人和美國前總統川普很相像。 圖／取自Netflix

黃東赫說道「他（川普）像是在經營一個遊戲節目，而不是一個國家。他讓人們感到恐懼。當所有這些事發生後，我想是時候讓這部劇集面世了。」

黃東赫也說「這個概念在10年前並不現實，它太離奇了，以及人們會想這不是一部賺錢的片集，還有它是暴力以及在評級方面會有一些問題，這樣目標觀眾會減少。但過了10年，以及對於Netflix來說，它的發行形式是有別於電影；它的限制較少，所以我能按照自己方式來製作這部影片，而我在這些問題所感受到的壓力也會少一點。」

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文章授權轉載自《香港01》