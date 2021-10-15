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連環殺害十數兒童並飲血 「現代吸血鬼」逃獄引全國恐慌

香港01 / 撰文：凱薩琳
20歲的萬賈拉（Masten Milimo Wanjala）是至少 12 名兒童被連環殺戮的疑兇。（HANDOUT）
20歲的萬賈拉（Masten Milimo Wanjala）是至少 12 名兒童被連環殺戮的疑兇。（HANDOUT）

肯亞一名20歲男子萬賈拉（Masten Wanjala ）向警方坦承自己誘拐殺害至少12名兒童，還會吸被害者的人血。該名「吸血鬼」被控多項謀殺罪，原定於13日出庭，不料警方當天赫然發現他從首都奈羅比Jogoo路警察局的羈留室離奇失蹤！引發全國恐慌。

肯亞星報報道這名「吸血」的連環殺手被拘留了 30 天，萬賈拉原訂本週三（13日）出庭，不過警方當天上午7點點名時發現他已不在牢房中，相信是週二晚間或週三凌晨逃獄，該時段當值的3名警員被逮捕並接受調查，周四被提審時辯稱走犯當晚警署停電。

首都總督邁克·松科 (Mike Sonko)更懸賞 1,316 英鎊徵求任何能協助找到這名兒童連環殺手的線索。

萬賈拉是在肯亞首都奈羅比（Nairobi）郊外發現兩具分別12和13歲的兒童屍體後被警方鎖定，並在7 月中旬將他逮捕。他向警方透露自己的犯案手法，先落藥迷昏小孩，接着動手勒斃，有時還喝他們的血，他不但沒有悔意，還說自己在殺人過程中得到很大的樂趣。

他承認過去五年犯下超過 10 宗謀殺案，並協助警方找回屍體。棄屍地點多是玉米田附近或者茂密灌木叢，有時還會將屍體棄在水管。

當地媒體報導，萬賈拉 (Wanjala) 瘋狂殺戮始於16 歲。他綁架了 12 歲的 Purity Maweu，並吸了她的血，由她死去。三年後，萬賈拉在肯尼亞西部的基米利利殺死了 13 歲的阿隆。小男孩的死在城市 Kamukuywa 引發了暴力抗議，居民焚燒了他們認為屬於嫌疑人的房子。警方稱他至今與首都奈羅比、馬查科斯和肯尼亞西部多達 14宗謀殺案有關聯，受害者幾乎都是男孩。

警方表示，萬賈拉曾試圖勒索贖金。其中12 歲少年Musyoki 的母親被要求以 330 英鎊換取她的兒子，但她無法籌到這筆錢。Opindo 的父親在他的兒子在小學被綁架後被要求支付 200 英鎊。警方正在調查萬賈拉是否有同夥，還是獨自行兇。

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文章授權轉載自《香港01》

肯亞 綁架 殺人 棄屍

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