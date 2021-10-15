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16歲菲律賓少女突變60歲老人 患怪病滿臉皺紋因一件生活小事觸發

香港01 / 撰文：林穎嵐
年僅16歲的菲律賓少女Raizel Calago本來青春可人。（YOUTUBE@GMA截圖）
年僅16歲的菲律賓少女Raizel Calago本來青春可人。（YOUTUBE@GMA截圖）

對女生而言，青春是最獨一無二而且最為珍貴，但近日菲律賓電視台GMA報導，當地一名16歲少女，在兩年間急促衰老，外貌由妙齡少女變成年近60歲的中年女性，事件不但令其人生陷入谷底，更受盡鄰居冷言冷語。

年僅16歲的菲律賓美少女Raizel Calago，2019年開始出現皮疹，醫生診斷其症狀屬被蚊蟲叮咬後症狀，但服藥後情況未有改善，而且皮疹越來越多，身上更開始出現大量皺紋，整個身體開始衰老，兩年之間，不論容貌抑或身體狀況都有如一位60歲的老人家，看起來比她母親還要年長。

Raizel Calago在兩年間身體急速衰老。（YOUTUBE@truly截圖）
Raizel Calago在兩年間身體急速衰老。（YOUTUBE@truly截圖）

Raizel Calago在兩年間身體急速衰老，但她的閨蜜仍然默默支持她。（YOUTUBE@truly截圖）
Raizel Calago在兩年間身體急速衰老，但她的閨蜜仍然默默支持她。（YOUTUBE@truly截圖）

當時Raizel Calago的鄰居發現後，不時都會問她「怎麼老這麼快？」，令本來充滿自信的她頓時變得自卑，經常戴口罩外出，希望能遮蓋容貌。 事件近日在菲律賓被廣泛報導，有節目為她安排了內分泌科專家作診斷並斷症她患上早衰症。據指，這個病症現時在菲律賓以至全球十分罕見，僅約200病例。

根據報導，早衰症病因主要是「核纖層蛋白A」的「LMNA基因」產生突變所致，不但會令外貌急速衰老，連帶身體機亦會同步衰退，而且回復年輕的可能性幾乎是零。目前Raizel能做的就只有保健身體，青春永遠也回不去，但她最近受訪時表示現時自己已接受容貌及身體的改變，會積極面對人生，除了學煮飯外亦不時相約朋友外出，努力生活。

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文章授權轉載自《香港01》

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