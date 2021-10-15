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影／日小學運動會突遇「一陣怪風」 師生驚慌走避棚架還被吹倒

聯合新聞網 / 綜合報導
日本一所小學在日前舉辦運動會時，現場突然颳起一股「塵捲風」。圖擷取自youtube
日本一所小學在日前舉辦運動會時，現場突然颳起一股「塵捲風」。圖擷取自youtube

日本一所小學在日前舉辦運動會時，會場突然颳起一陣「龍捲風（塵捲風）」，造成師生們的恐慌，在場設施被吹倒等等，大會也一度中斷。不過所幸最後沒有造成任何人的受傷。

根據日本媒體「日本電視台」報導，日本愛媛縣松山市的浮穴小學，在9號舉行運動會。然而就在大約9點40分的時候，會場卻突然颳起一陣小型的「龍捲風（塵捲風）」，這陣風不僅造成會場的恐慌，讓不少人發出尖叫聲，還吹倒了休息區的棚架。

拍攝影片的現場民眾表示「突然就吹起一陣『龍捲風』，因為被嚇到就趕快拍了下來。拍到一半時擔心兒童們的安危，所以就中斷跑去他們那邊」。而從影片中也能看出，這個龍捲風直徑約長一公尺，高度明顯超過一般人，若是有兒童不幸捲入，後果可不堪設想。

在緊急疏散下，校長村井成己表示，雖然一度非常擔憂學生的安危，不過最後沒有任何人受傷，算是虛驚一場。之後的運動會也照常舉辦，算是給了在場師生們一個另類的回憶。

日本 龍捲風

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