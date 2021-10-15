全球有10億人正在挨餓

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（德國之聲中文網）世界反飢餓救援組織周四（10月14日）發布的2021全球飢餓指數報告顯示，目前地球上有近10億人正在挨餓，其中8.1億人無法吃飽飯，4100萬人因飢餓掙扎在生死線上。

世界反飢餓救援組織秘書長莫格（Mathias Mogge ）對德國網絡媒體RND表示，"最新的飢餓指數顯示，47個國家在2030年前連最低標准的飢餓線都無法達標。"

他說，"我們已經遠遠偏離了此前制定的2030年達到'零飢餓'的路線。飢餓正以迅猛之勢襲來"。莫格呼籲，必須出台政策、拿出行動，減少世界各地爆發沖突。他認為，同飢餓現象做鬥爭需要資金支持。

軍事沖突是出現飢餓的重要因素之一。過去數年裡，這一沖突又開始增加。莫格說，"有戰爭的地方，收成、農田均遭摧毀，人們逃亡，背井離鄉。"

他表示，氣候變化造成的飢餓後果也不容忽視。他希望在10月底舉行的聯合國氣候大會上通過有約束力的協定。

戰爭、軍事沖突、氣候變化以及新冠疫情使全球的溫飽狀況進一步惡化。

飢餓影響最大的地方是撒哈拉以南的非洲國家以及南亞地區。在100分為最差的評估機制中，索馬裡得50.8分，意味著當地飢餓現象已到了"迫在眉睫"的關頭。"十分嚴重"的國家有中非共和國（43分）、乍得（39.6）、民主剛果共和國（39）、馬達加斯加（36.3）以及也門（45.1）。

根據指數報告，有47個國家排除2030年前達到低水平的不飢餓標准。報告對135個國家的情況做了分析，其中對116個國家進行了詳細的分析與評估。

（德新社、法新社等）

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