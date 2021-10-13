7歲孩童畫《魷魚遊戲》 南韓網友見「血腥程度」怒斥：母親虐童？

韓劇「魷魚遊戲」全球觀看數正式突破1.1億，成為Netflix創立以來全球觀看數最高的戲劇，然而其劇情殘忍血腥，日前南韓 YouTube 界就發生一起爭議事件，讓網友們議論紛紛。

《朝鮮日報》報導，南韓網路論壇日前一篇題「知名 YouTuber 收到來自7歲訂閱者的禮物」的文章，內文提及長期關注虐兒事件的 YouTube 頻道「魷魚tv」收到了來自一名7歲小孩的圖畫。不過眼尖網友發現，該圖畫正是《魷魚遊戲》中，第一集「木槿花開了」（同台灣的「一二三木頭人」）遊戲中，巨型木頭女娃娃射殺玩家的血腥場面。

眼尖網友發現，出自7歲孩童之手的圖畫正是《魷魚遊戲》中，巨型木頭女娃娃射殺玩家的血腥場面。圖／翻攝自《朝鮮日報》

網友驚訝發現，包括畫中巨型木頭女娃娃手上疑握有槍枝、玩家中槍倒地不起等驚悚細節，竟都被7歲孩童給畫了下來，更可怕的是，在該遊戲出現了第一名死亡玩家後，還有數十名玩家接連死去。這些如同煉獄般的場景，讓南韓網友質疑遭政府列為「19禁」的《魷魚遊戲》，「為何一名7歲的小孩可以如此鉅細靡遺的畫出劇中血腥場面？」因此母親放任孩童觀看《魷魚遊戲》、恐有「虐待兒童」嫌疑的聲浪甚囂塵上。

對此，該母親向媒體澄清，家中既沒有訂閱Netflix、小孩也不常看電視，稱「可能是從補習班看到的」。年初因為訂閱了 YouTube 頻道「魷魚tv」知道了許多為受虐兒童聲援的運動，為了幫鄭PD（製作人）加油打氣，因而將圖畫轉送給鄭PD，而鄭PD便將該幅畫放上某部影片的預覽封面。

網友撻伐，認為鄭PD過去為多起虐兒事件發聲，包括南韓社會著名虐童案引發的運動「鄭仁啊，對不起」，他也參與其中，然而鄭PD卻沒有發現這幅畫背後潛藏虐待兒童的嚴重性，失望表示「如果這幅畫真的出自孩童之手，真的要去舉發那位母親了」、「給小孩看《魷魚遊戲》到底在想什麼...」。