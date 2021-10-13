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共軍容易搶灘成功？專家：這個地方將成戰略要角

飾演寇克艦長男星高齡九旬 將成為最年長太空人

中央社 / 德州范霍恩13日綜合外電報導
亞馬遜公司創辦人貝佐斯的航太公司藍源今天將再度送人上太空，乘員包括在電視影集「星艦迷航記」飾演寇克艦長的高齡90男星威廉沙特納，他將成為歷來最年長的太空人。 路透社
亞馬遜公司創辦人貝佐斯的航太公司藍源今天將再度送人上太空，乘員包括在電視影集「星艦迷航記」飾演寇克艦長的高齡90男星威廉沙特納，他將成為歷來最年長的太空人。 路透社

亞馬遜公司創辦人貝佐斯的航太公司藍源今天將再度送人上太空，乘員包括在電視影集「星艦迷航記」飾演寇克艦長的高齡90男星威廉沙特納，他將成為歷來最年長的太空人

法新社報導，加拿大籍的威廉沙特納（WilliamShatner）這趟太空之旅，預計今天上午9時（台灣時間晚間10時）在藍源公司（Blue Origin）位於西德州的基地發射升空。發射時間已因風勢因素而展延一天。

威廉沙特納在科幻電視影集星艦迷航記（StarTrek）飾演寇克艦長（Captain James Tiberius Kirk）的形象，深植於星艦迷的心中。

貝佐斯（Jeff Bezos）也是星艦迷航記的超級粉絲，據說亞馬遜（Amazon）的智慧語音助理系統Alexa，靈感就是來自於這齣電視影集裡與人對話的電腦。他本人更曾經在2016年上映的電影「星際爭霸戰：浩瀚無垠」（Star Trek Beyond）客串一角，影片中他頂著濃妝並有個蛋型頭。

包括威廉沙特納在內此行共有4人，分別是藍源的任務暨飛行營運副總裁鮑爾斯（Audrey Powers）、星球實驗室公司（Planet Labs）共同創辦人博修仁（Chris Boshuizen），以及臨床研究平台MedidataSolutions共同創辦人德伏里斯（Glen de Vries）。他們所乘載具是藍源公司的新謝波德號（New Shepard）火箭。

他們將飛越卡門線（Karman Line）約11分鐘，隨後重返地球以降落傘著陸沙漠，重現今年7月藍源公司首次載人飛行的狀況。卡門線是太空與地球大氣層的分界線，高度大約海拔100公里。

藍源公司這次規劃載人上太空，幾乎所有焦點都集中在威廉沙特納。儘管他的外貌看起來比實際年齡年輕幾十歲，但他將成為歷來最年長的太空人。

星艦迷航記的編劇庫希曼（Marc Cushman）說：「對於美國與全球各地跨越好幾個世代的觀眾而言，寇克艦長…或許比任何人更能夠代表『終極先鋒』（final frontier，星艦迷航記電影第五部片名）一詞。」

對於許多太空迷而言，威廉沙特納此行可說是一種流行文化現象很恰當的結尾，這種現象曾激勵好幾個世代的太空人、科學家與工程師。

太空人 貝佐斯

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